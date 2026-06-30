Más allá del agua: 4 bebidas que mejor te hidratan según los expertos

Ante una ola de calor, como las que vivirá Nueva York en los próximos días según anunciaron las autoridades, la hidratación es clave. Lo primero en lo que pensamos es en beber agua; sin embargo, hay otras bebidas que hidratan más que el vital líquido.

La dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mónica Acha, explica la diferencia entre tener sed y estar hidratado:

“Cuando hablamos de hidratación, nos estamos refiriendo al interior de nuestro cuerpo, y la sed es un mecanismo que le dice a nuestro cerebro o a nuestro cuerpo que tiene que ingerir líquido porque la hidratación se está reduciendo o está bajando”.

La sed es un síntoma de que se está empezando a producir una pequeña deshidratación. El cuerpo es sensible a las mínimas pérdidas de agua, las cuales pueden causar problemas como: un dolor de cabeza, más cansancio o sensación de fatiga, indica.

Acha explica que el agua en el cuerpo está tanto a nivel del interior de las células como del exterior, es decir, rodeando a esas células. “En esas ‘dos aguas’, podríamos decir, tiene lugar un intercambio de iones y de electrones que a veces nos suenan, como por ejemplo, el potasio y el sodio”.

“El sodio es el mineral más abundante en el agua de fuera de la célula y el potasio es el más abundante en el interior. Ambos se mantienen en equilibrio, y eso es lo que mantiene nuestro equilibrio hídrico, evitándonos tener retención de líquidos, por ejemplo”, agrega.

4 bebidas que hidratan más que el agua

La mineralización del agua con sal de mar y limón es clave para una hidratación celular profunda y efectiva. Crédito: Shutterstock

Aunque beber agua es lo primero que hacemos para saciar la sed —bien sea de grifo, de botella o de donde queramos beberla—, la experta advierte que “tiene una desventaja: pasa casi instantáneamente por nuestro sistema digestivo”.

Es decir, tiene una velocidad de vaciado gástrico tan rápida y un paso tan veloz por el intestino que, a veces, cuesta absorberla y retener esa agua.

Acha cita unos estudios de una universidad de Escocia que descubrieron el potencial importante de otras opciones respecto al que tiene el agua. Este es el ranking de las bebidas más hidratantes:

1. Leche desnatada

La experta recomienda beber leche desnatada en momentos en los que podamos sufrir cierto grado de deshidratación, o en personas de riesgo como pueden ser los niños o los ancianos en épocas de calor, ya que su mecanismo de la sed no funciona tan bien como en el caso de los adultos.

Especialmente si hace muchísimo calor, y no hay ganas de tomar agua una gran alternativa puede ser la leche descremada. “Le va a resultar más agradable por su sabor. El descubrimiento con la leche descremada demostró que las bebidas que contienen una pequeña cantidad de azúcar, una pequeña cantidad de grasa y una pequeña cantidad de proteínas hidratan muchísimo más que las bebidas como el agua”.

También aporta cantidades óptimas de minerales como sodio, potasio y fósforo, que ayudan a mejorar la retención de agua por parte del cuerpo; de esta manera, se ralentiza el vaciado gástrico y el líquido se retiene mejor.

2. Suero de rehidratación oral

La segunda opción con mayor capacidad de hidratación es el suero de rehidratación oral, ideal en procesos de vómitos y de diarrea, donde hay un aumento de la pérdida de agua del cuerpo. En estos casos es muy importante hidratarse; ya que en esos procesos se pierden electrolitos, los cuales están presentes en ese suero oral.

Una opción práctica es preparar tu propio suero oral casero fácilmente con:

Agua

Naranja o limón

o Una pizca de bicarbonato sódico

Una pizca de sal

Una cucharadita de azúcar

Estos componentes ayudan a retener con mayor facilidad esa agua y se puede utilizar como bebida refrescante; en el fondo, es una limonada a la que le añadimos una pizquita de sal para mejorar el rendimiento de la hidratación.

3. Leche entera

La leche entera es una bebida con un mayor contenido calórico y más cantidad de grasa, por lo que utilizarla como bebida a lo largo de todo el día igual no resulta tan conveniente. La recomendación general para consumir leche es que es más beneficiosa la leche entera que la desnatada, pero claro, todo depende de la cantidad:

Si para mejorar la hidratación se bebe un litro de leche, mejor que sea desnatada .

se bebe un litro de leche, mejor que sea . Si realmente me voy a tomar un poco de leche con mi café por las mañanas, mejor entera, porque es mucho más saciante y nutritiva.

Importante tomar en cuenta las recomendaciones básicas para consumirla, ya que no es tan beneficiosa solo como hidratante.

4. Jugo de naranja

El jugo de naranja, aunque no es tan beneficioso por su contenido en azúcares, cuando hay una sed enorme y necesidad urgente de hidratación funciona perfectamente de forma puntual.

Sin embargo, beber jugo de naranja para hidratarse a diario todos los días aumenta excesivamente la cantidad de azúcares libres, lo que a la larga es contraproducente para retener el agua.

Un exceso de azúcares en la dieta produce el efecto contrario: deshidrata, advierte. Esto ocurre porque las moléculas de glucosa retienen agua; si no se han absorbido y pasan al colon, arrastran parte de esa agua y nos deshidratan.

El exceso de azúcares que no se digieran o no se absorban provoca deshidratación, justo el efecto contrario al que estamos buscando.

2 bebidas que deshidratan: el café y el té

Acha también se refiere al café y al té, que son dos bebidas muy populares que quitan muy bien la sed (tanto en frío como en caliente), pero no son las mejores opciones para hidratarnos a fondo.

Explica que el té se prepara con más agua y esto nos puede ayudar a mejorar la ingesta total de líquido. Sin embargo, la cafeína y la teína pueden producir un efecto diurético y deshidratante cuando las consumimos en exceso.

“Un café no nos va a producir ningún efecto negativo, pero si nos tomamos tres o cuatro pensando en que nos quita la sed y nos va a ayudar a hidratarnos, no es una buena elección”, agrega.

Ante el pronóstico del verano para la ciudad de Nueva York, conocer las alternativas de hidratación permite tomar decisiones acertadas para mantenerse hidratados ante la ola de calor.

Sigue leyendo:

.¿Por qué es un riesgo alimentar a alguien recién rescatado?

.Mundial 2026, verano y Nueva York: qué comer y qué evitar para ganarle al calor

.Sandías y fresas: frutas estratégicas para ganarle a la ola de calor