Jugadora brasileña recibe cinco años de suspensión tras patear dos veces la cabeza de una rival en el suelo

Una escandalosa y viral agresión en el fútbol sala de Brasil terminó con una histórica sanción deportiva. La Liga Deportiva de Eusébio impuso un castigo inédito de cinco años de suspensión para la jugadora brasileña Lara, quien pateó dos veces la cabeza de una rival tendida en el suelo durante un partido de futsal femenil.

La agresión, captada en video, desató una pelea y terminó con la expulsión de su equipo del torneo. El episodio ocurrió en la inauguración del Campeonato Municipal Femenino de Futsal de Eusébio, en un duelo entre RDJ Esport Femenino y As Resenhas.

El marcador estaba 1‑0 cuando Lara cometió una falta por detrás sobre Júlia, quien había recuperado el balón y arrancaba un contragolpe. La jugadora cayó boca abajo y el árbitro señaló la infracción de inmediato.

Posteriormente, Lara retrocedió unos pasos y lanzó dos patadas directas a la cabeza de la rival inmovilizada. Una compañera de Júlia intentó frenarla, pero también recibió un golpe, lo que encendió una pelea entre integrantes de ambos equipos.

Jogadora agride adversárias com chutes e socos campeonato de futsal feminino no Ceará.



A violência ocorreu na quarta (22), no duelo entre o RDJ Sport e RSN (As Resenhas), em ginásio poliesportivo na cidade da região metropolitana de Fortaleza.



A agressão ocorreu no segundo? pic.twitter.com/dGKIl7kACA — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 25, 2026

Las imágenes circularon en redes y generaron una polémica mediática enorme que a su vez derivó en un rechazo generalizado de la opinión pública deportiva.

Júlia fue atendida en un hospital y recibió el alta horas después. Con los videos, el informe arbitral y los testimonios, la Comisión Disciplinaria concluyó que la agresión debía recibir un castigo ejemplar.

Además de la suspensión para Lara, As Resenhas quedó fuera del torneo y varias jugadoras involucradas en la riña recibieron sanciones individuales.

Las autoridades deportivas locales reiteraron que no tolerarán actos de violencia en sus competencias y anunciaron que reforzarán los protocolos disciplinarios para evitar nuevos incidentes.

El caso se convirtió en referencia inmediata sobre la necesidad de proteger a las jugadoras y garantizar condiciones seguras en el futsal regional.



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