Gimnasta inglés sufrió escalofriante caída de cabeza en los Juegos de la Commonwealth

El gimnasta inglés Gabriel Langton se recuperó y habló con los médicos tras ser trasladado al hospital después de una fuerte caída de cabeza durante la final de gimnasia artística por equipos masculinos en los Juegos de la Commonwealth el viernes en Glasgow, Escocia.

Langton, de 19 años, se estrelló de cabeza contra el suelo tras caerse de la barra horizontal en la última rotación de la final, lo que provocó una larga interrupción mientras el personal médico acudía en su ayuda.

?NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026

El joven gimnasta recibió tratamiento en la pista durante varios minutos antes de ser colocado en una camilla, con soporte para la cabeza y el cuello, y trasladado del recinto al hospital para una evaluación más exhaustiva.

Langton estaba consciente, se movía y hablaba con los médicos, según informaron los responsables del equipo.

Recibió el alta médica

“Agradecemos a los equipos médicos que respondieron de inmediato para prestar asistencia“, declaró el equipo de Inglaterra en un comunicado.

“Ha sido trasladado al hospital y compartiremos más información en cuanto esté disponible”.

El incidente ensombreció el resto de la competición, en la que Inglaterra se conformó con la medalla de plata, por detrás de Canadá, tras la reanudación de la final.

Langton, quien había sido convocado al equipo como reemplazo del seis veces medallista olímpico Max Whitlock, lesionado, no pudo celebrar el podio de su equipo.

“Por lo que sabemos, está bien”, dijo Luke Whitehouse, compañero de equipo de Langton.

?? Luke Whitehouse provided an update after his gymnastics team-mate Gabriel Langton suffered a bad fall during the Commonwealth Games men's team final.



England went on to win a silver medal in the event. pic.twitter.com/PRTzX2Mv88 — BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2026

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