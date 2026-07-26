Trump afirma que la gorra MAGA que usó Ferran Torres en la celebración del Mundial 2026 fue un “bonito homenaje”

A pesar de haber terminado, el Mundial 2026 sigue dando que hablar. El pasado viernes, el presidente Donald Trump habló sobre la gorra MAGA usada por el delantero de la selección española Ferran Torres durante las celebraciones.

De acuerdo con Trump, Torres, héroe de España en la final del MetLife ante Argentina, es un “gran jugador” que hizo un “bonito homenaje” al lucir una gorra con ‘Make Spain Great Again’ durante la celebración del Mundial por las calles de Madrid.

“Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de ‘Make America Great Again’. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos”, dijo el mandatario desde el Despacho Oval en la Casa Blanca.

Por su parte, el republicano aprovechó la situación para llevarlo al plano político y hablar de la gestión de su administración. “Lo hemos logrado, hemos hecho grande a Estados Unidos. Ahora somos el mejor país del mundo”, insistió.

? AWESOME! President Trump just gave a huge shoutout to Spain FIFA World Cup star Ferran Torres for wearing a "MAKE SPAIN GREAT AGAIN" MAGA-style cap after his big win



"A great player! He essentially wore a MAGA cap. A nice tribute! I think he meant that very nicely, we? pic.twitter.com/3trnVNSdib — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 24, 2026

La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, ‘Make America Great Again’ (‘Hacer grande a EE. UU. de nuevo’ o ‘MAGA‘ por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

El accesorio, usado en pleno festejo sobre el autobús descapotable, generó un fuerte revuelo mediático hasta el punto de que la cuenta oficial de la Casa Blanca compartió el clip del jugador y se adjudicó el gesto como un guiño o victoria al movimiento MAGA.

Este gesto fue aprovechado por la Casa Blanca en redes sociales, celebrando con un mensaje irónico. “Todos quieren unirse al movimiento”.

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

Cabe recordar que Trump estuvo en la final del domingo y compartió con los jugadores españoles. El presidente participó en la ceremonia de premiación, entregando la Copa del Mundo a Rodri Hernández junto a Gianni Infantino.

La escena se volvió viral cuando Trump volvió a hacer lo del Mundial de Clubes y permaneció en el escenario unos segundos más de lo previsto, retrasando el momento en que los jugadores españoles levantaron el trofeo.

Ferran Torres fue el héroe de España el pasado domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Furia Roja se coronó campeona del mundo por segunda vez gracias al gol del delantero del FC Barcelona en el minuto 106, 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.



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