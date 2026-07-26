SNAP cambiará sus tarjetas para combatir el robo de beneficios de los cupones de alimentos

Pensilvania reemplazará las actuales tarjetas electrónicas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) por nuevas tarjetas con chip, una medida que busca reducir el robo de beneficios que afecta a miles de familias que dependen de este apoyo para comprar alimentos.

La iniciativa forma parte del nuevo presupuesto estatal de $50,800 millones, que destina $7 millones para modernizar las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT), actualmente equipadas con banda magnética, una tecnología considerada más vulnerable al fraude.

Las tarjetas con banda magnética son el principal objetivo de los delincuentes

El Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania explicó que la decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad de las tarjetas utilizadas por los beneficiarios de SNAP.

Actualmente, las tarjetas EBT funcionan con banda magnética, un sistema que ofrece menos protección que las tarjetas bancarias con chip.

Los delincuentes colocan dispositivos de skimming en los lectores de tarjetas de algunos comercios para copiar la información y obtener el número de identificación personal (PIN) de los usuarios.

Una vez que tienen esos datos, pueden retirar electrónicamente el dinero de las cuentas de los beneficiarios, generalmente poco después de que el gobierno deposita los fondos mensuales, cuando el saldo disponible es mayor.

Las autoridades estatales calculan que el proceso de sustitución de tarjetas tardará entre seis y ocho meses, aunque todavía no se ha establecido un calendario definitivo para completar la transición.

El robo de beneficios mueve cientos de millones de dólares cada año

Según estimaciones de la Government Accountability Office (GAO), los fraudes mediante skimming en el programa SNAP probablemente representan el robo de cientos de millones de dólares en beneficios cada año en todo Estados Unidos.

Otro análisis citado en el informe concluye que buena parte de estos delitos son cometidos por organizaciones criminales que operan desde el extranjero.

El problema también ha afectado a numerosas familias de Pensilvania. Uno de los casos es el de Rick Berry, residente de Butler, quien aseguró que él y varios de sus vecinos fueron víctimas del robo de sus beneficios a principios de este año.

Berry criticó la respuesta de las autoridades y lamentó que las víctimas no pudieran recuperar el dinero perdido.

“Teníamos personas en este edificio que pasaron hambre”, afirmó.

Sigue el debate sobre devolver el dinero robado

Aunque las nuevas tarjetas con chip buscan prevenir futuros robos, el reemplazo de los beneficios sustraídos continúa siendo un tema sin resolver.

Hasta diciembre de 2024 existía un programa federal que permitía reembolsar el dinero robado a los beneficiarios de SNAP, pero el Congreso decidió poner fin a esa medida.

Como consecuencia, muchas familias que sufren el robo de sus beneficios pueden perder toda la ayuda alimentaria correspondiente a un mes y, en muchos casos, solo les queda recurrir a bancos de alimentos u organizaciones comunitarias.

La organización Just Harvest, dedicada a combatir el hambre en Pittsburgh, considera que las víctimas deberían recibir una compensación por los recursos perdidos.

“Esto termina desencadenando una espiral de inestabilidad financiera porque les robaron sus beneficios de SNAP”, señaló Ann Sanders, directora de políticas y programas de beneficios públicos de Just Harvest.

Otros estados ya comenzaron la transición

El cambio en Pensilvania forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad del programa SNAP en todo el país.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), siete estados ya sustituyeron sus tarjetas EBT por versiones con chip, mientras que otros cuatro se encuentran en proceso de hacerlo.

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