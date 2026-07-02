¿Cuándo depositan SNAP en Florida? Consulta el calendario completo de pagos en julio

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Florida comenzarán a recibir los depósitos correspondientes a julio de 2026 entre el 1 y el 28 del mes, de acuerdo con el calendario establecido por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF).

Aunque SNAP es financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada estado administra la distribución de los beneficios. En Florida, el dinero se deposita mensualmente en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), que puede utilizarse en supermercados y establecimientos autorizados para la compra de alimentos.

¿Cómo saber qué día recibirás el depósito de SNAP?

La fecha de pago depende del octavo y noveno dígito del número de caso del beneficiario. El estado combina ambos números para formar un código de dos dígitos que determina el día del depósito.

Por ejemplo, si el noveno dígito es 0 y el octavo es 1, el código será 01, por lo que el pago se realizará el 1 de julio. El número de caso aparece en la carta de aprobación enviada por el DCF cuando se autoriza la solicitud.

Calendario de pagos de SNAP en Florida para julio de 2026

00-03: 1 de julio.

1 de julio. 04-06: 2 de julio.

2 de julio. 07-10: 3 de julio.

3 de julio. 11-13: 4 de julio.

4 de julio. 14-17: 5 de julio.

5 de julio. 18-20: 6 de julio.

6 de julio. 21-24: 7 de julio.

7 de julio. 25-27: 8 de julio.

8 de julio. 28-31: 9 de julio.

9 de julio. 32-34: 10 de julio.

10 de julio. 35-38: 11 de julio.

11 de julio. 39-41: 12 de julio.

12 de julio. 42-45: 13 de julio.

13 de julio. 46-48: 14 de julio.

14 de julio. 49-53: 15 de julio.

15 de julio. 54-57: 16 de julio.

16 de julio. 58-60: 17 de julio.

17 de julio. 61-64: 18 de julio.

18 de julio. 65-67: 19 de julio.

19 de julio. 68-71: 20 de julio.

20 de julio. 72-74: 21 de julio.

21 de julio. 75-78: 22 de julio.

22 de julio. 79-81: 23 de julio.

23 de julio. 82-85: 24 de julio.

24 de julio. 86-88: 25 de julio.

25 de julio. 89-92: 26 de julio.

26 de julio. 93-95: 27 de julio.

27 de julio. 96-99: 28 de julio.

Los depósitos se realizan una vez al día antes de las 6:00 de la mañana, por lo que el dinero suele estar disponible desde las primeras horas de la fecha asignada. Los beneficiarios pueden verificar el estado de su pago a través de su cuenta en el portal MyACCESS.

¿Cuál es el monto máximo de SNAP en Florida?

Los beneficios máximos vigentes, aplicables desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026, dependen del número de integrantes del hogar. Un beneficiario que vive solo puede recibir hasta 298 dólares al mes; un hogar de dos personas, 546 dólares; tres integrantes, 785 dólares; cuatro personas, 994 dólares; cinco, 1,183 dólares; seis, 1,421 dólares; siete, 1,571 dólares; y ocho integrantes, 1,789 dólares. Por cada persona adicional se pueden agregar 218 dólares al beneficio mensual, siempre que el hogar cumpla con los requisitos del programa.

¿Qué se puede comprar con la tarjeta EBT?

Los beneficiarios de SNAP pueden utilizar la tarjeta EBT para adquirir alimentos autorizados por el USDA, entre ellos:

Frutas y verduras.

Carne, aves y pescado.

Productos lácteos.

Pan y cereales.

Aperitivos y bebidas sin alcohol.

Semillas y plantas para cultivar alimentos en el hogar.

La tarjeta EBT no puede utilizarse para comprar bebidas alcohólicas, productos de tabaco, vitaminas, medicamentos, suplementos, animales vivos, comidas calientes preparadas al momento ni artículos no alimenticios, como productos de limpieza, comida para mascotas o productos de papel.

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