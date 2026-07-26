Zelensky se reunirá con Trump en la Casa Blanca la próxima semana, según fuentes

El presidente de Ucranian, Volodimir Zelensky, tiene previsto tener un nuevo encuentro bilateral con el presidente Donald Trump el próximo martes en la Casa Blanca.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, cuya identidad no se conoce, en declaraciones a ABC News, la agenda del líder ucraniano se centra en asistir al funeral del senador Lindsey Graham, quien falleció hace dos semanas.

La información de la posible llegada de Zelensky coincide con sus recientes declaraciones en las que ordenó a sus servicios de inteligencia compartir información estratégica con Estados Unidos. Según el mandatario, Ucrania detectó desde julio vigilancia satelital rusa sobre bases militares estadounidenses y países aliados en el Golfo.

“Existe una clara correlación entre las imágenes satelitales rusas de estos sitios y los ataques iraníes, tanto antes de los ataques, en preparación para los mismos, como después, para evaluar los daños causados”, declaró el mandatario ucraniano.

EE.UU. sobre el papel de Rusia y China

Por su parte, Donald Trump ofreció declaraciones el viernes desde la Oficina Oval al ser cuestionado sobre la posible asistencia de potencias extranjeras a Teherán. El presidente de EE. UU. fue consultado sobre si coincidía con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostuvo que Moscú y Pekín facilitan el accionar iraní en distintos niveles.

“Bueno, no sé si lo están facilitando. Es decir, les diré que el presidente XI dijo que no participará. Y el presidente Putin dijo lo mismo”, declaró Trump en una rueda de prensa al respecto.

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