Zelenski llega a Ankara para cumbre de la OTAN y pide que Ucrania sea incluido a la organización

Durante el Foro de la Industria de Defensa en la cumbre de la Alianza en Ankara, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió la incorporación de su país a la OTAN.

El mandatario argumentó que la experiencia militar adquirida frente a Rusia aportaría un valor estratégico al bloque. Por su parte, el secretario general de la organización, Mark Rutte, respaldó los avances tácticos recientes logrados por las fuerzas ucranianas.

“Sería natural integrarnos en una comunidad de seguridad común. La realidad es que seguiremos estando junto a la fuente del problema, Rusia, durante mucho tiempo. La presencia de Ucrania en la OTAN aportaría una capacidad defensiva extraordinaria“, declaró Zelenski.

Asimismo, planteó un interrogante a la audiencia sobre la condición actual de su nación: ¿Creen de verdad que sería correcto vivir fuera de la OTAN, siendo un país y un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? (…) Tiene sentido que dichas capacidades pasen a formar parte de la defensa colectiva de la Alianza; nos haría más fuertes”.

Exigencia de sistemas antibalísticos eficientes

En su intervención, Zelenski resaltó que la prioridad inmediata radica en neutralizar los misiles balísticos rusos, y apuntó que Europa requiere urgentemente de fábricas capaces de producir sistemas antibalísticos de forma masiva y económica, sin esperar al año 2030. Aunque calificó el sistema Patriot como “excelente”, advirtió que el volumen de fabricación global no cubre la demanda.

“Por favor, ayúdennos a conseguir más misiles de defensa aérea. Es nuestra máxima prioridad en este momento. Somos capaces de hacer todo lo demás por nuestra cuenta, pero en lo que respecta a la defensa aérea, necesitamos la determinación de nuestros socios. Les ruego que una mayor determinación y más decisiones sobre defense aérea sean algunos de los resultados clave de esta cumbre de la OTAN en Ankara“, pidió.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, calificó las acciones de Kiev como “realmente extraordinario” debido a las incursiones contra la infraestructura energética y de defensa en territorio ruso. Rutte denunció que el presidente ruso, Vladímir Putin, está “dispuesto a sacrificar a decenas de miles de sus propios hombres, hasta 30,000 o incluso 35,000, en el campo de batalla”.

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