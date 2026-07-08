Trump y Rubio coinciden en que escalada de Ucrania es una forma de acelerar el fin de la guerra

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, señalaron que el aumento de las operaciones militares ucranianas en territorio ruso podría agilizar el cese de la guerra. Las autoridades evaluaron la situación antes de iniciar una mesa de trabajo con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su equipo de asesores.

Rubio destacó que la vulnerabilidad del sistema de defensa aérea de Rusia frente a las incursiones ucranianas en su retaguardia introduce un nuevo factor en el desarrollo del conflicto, lo que incrementa las posibilidades de abrir una vía de diálogo.

“Creo que es una de las dinámicas que han cambiado”, apuntó Rubio, quien añadió que espera que esto contribuya a crear oportunidades “para negociar el final de la guerra”, una postura que fue respaldada por el presidente Trump.

Proyección para la reconstrucción

Durante la comparecencia ante los medios, Trump dirigió reconoció la delegación de Ucrania, y enfatizó el potencial técnico y humano del equipo gubernamental ucraniano para dirigir los planes de estabilización postguerra una vez concluidos los combates.

“Si esta capacidad intelectual puede centrarse en reconstruir el país, en lugar de en luchar en una guerra, creo que al país le irá maravillosamente bien”, afirmó Trump en referencia a Zelenski y sus colaboradores. Asimismo, el líder republicano reiteró que existe disposición mutua entre Ucrania y Rusia para alcanzar un acuerdo definitivo a corto plazo.

Propuesta de encuentro bilateral

En el marco de las conversaciones sobre las condiciones para iniciar negociaciones directas, Trump consultó a Zelenski sobre la posibilidad de trasladarse a territorio ruso, para atender los planteamientos previos emitidos desde Moscú.

El presidente le consultó al líder ucraniano si estaría dispuesto a viajar a Moscú, como sugirió Putin, para celebrar la reunión entre líderes que pide Ucrania para negociar de verdad la paz, pero desestimó la opción con argumento de los riesgos de seguridad actuales derivados de la actividad recurrente de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos en la capital rusa.

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