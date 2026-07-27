Arrestan a un menor de 15 años por tiroteo en festival de comida de Seattle

Un menor de 15 años fue arrestado este lunes por su presunta conexión con el tiroteo ocurrido el domingo en Seattle, que dejó tres personas muertas y cuatro heridas, entre ellas un niño de dos años, durante el festival gastronómico Bite of Seattle.

La alcaldesa de Seattle, Katie B. Wilson, confirmó la detención y señaló que la Policía continúa buscando a un segundo sospechoso relacionado con el ataque, ocurrido en las inmediaciones del Seattle Center, uno de los principales espacios turísticos y culturales de la ciudad.

Las autoridades creen que el tiroteo comenzó cuando dos personas intercambiaron disparos.

“Creemos que había dos personas que se estaban disparando mutuamente”, afirmó el subjefe de la Policía de Seattle, Tyrone Davis, quien aseguró que “no existe ninguna amenaza pendiente para la comunidad”.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas del domingo, hora del Pacífico, mientras cientos de personas participaban en el popular festival de comida, que reúne durante tres días a vendedores locales, música y entretenimiento.

Dos de las víctimas murieron en el lugar de los hechos. Una tercera, una mujer de 56 años, falleció posteriormente en un hospital.

Las víctimas mortales fueron identificadas como un joven de 19 años, un hombre de 44 años y la mujer de 56. Los otros cuatro heridos —un niño de dos años, un hombre y dos mujeres— permanecen en condición estable, según fuentes policiales citadas por NBC News.

“Acto de violencia horripilante”

Wilson describió el tiroteo como “un acto de violencia horripilante” y lamentó que un evento concebido como un espacio de convivencia terminara en medio de disparos.

“La comunidad está tratando de entender cómo una reunión construida en torno a la cultura, la conexión y la alegría terminó en disparos”, afirmó la alcaldesa.

La funcionaria aseguró además que las autoridades investigarán lo ocurrido y se comprometió a informar públicamente sobre los avances.

“En los próximos días, estableceremos qué ocurrió y seremos transparentes con el público sobre lo que hemos aprendido”, escribió Wilson. “Esta noche, nuestra atención pertenece a las personas cuyas vidas fueron arrebatadas, a quienes luchan por recuperarse y a las familias a su lado”.

El tiroteo tuvo lugar en el Seattle Center, un complejo de 74 acres que alberga la emblemática Space Needle y una de las principales arenas de la ciudad. El recinto recibe más de 12 millones de visitantes al año.

El lugar también es sede del Bite of Seattle, un festival anual que reúne a cientos de vendedores de comida y atrae a grandes multitudes. El domingo, los asistentes recorrían los puestos al aire libre mientras disfrutaban de platos de poke, fideos y mariscos, antes de que el intercambio de disparos interrumpiera la jornada.

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