Confirman tres muertos en tiroteo durante festival gastronómico en Seattle

Autoridados en Seattle, en el estado de Washington, reportaron la muerte de tres personas luego del tiroteo producido durante la clausura del festival gastronómico Bite of Seattle en la noche del domingo, así como la detención de un sospechoso, mientras se mantiene la búsqueda de otro implicado.

Las víctimas mortales fueron identificadas como un joven de 19 años, un hombre de 44 años y una mujer de 56. Dos de ellos murieron en el lugar y el tercero en el centro médico, informó NBC News.

Asimismo, se conoció que un niño pequeño, un hombre de 23 años y una mujer de 39 años, fueron trasladados al Harborview Medical Center, mientras que otra persona ingresó al Centro Médico de la Universidad de Washington. Todos los heridos se encuentran estabilizados.

El incidente ocurrió en el complejo cívico donde se ubica la Space Needle. Según el reporte policial, dos hombres armados se dispararon entre sí en medio de la multitud.

Detención de sospechoso

Por su parte, el subjefe de policía de Seattle, Tyrone Davis, confirmó la captura de un sospechoso y la recuperación de dos armas de fuego en la escena. Detalló que el detenido es “un joven” y que los oficiales no realizaron disparos.

“Creemos que había dos personas que se estaban disparando mutuamente”, dijo Davis.”Creemos que no existe ninguna amenaza pendiente para la comunidad”.

Entretanto, la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, se pronunció sobre el suceso durante la rueda de prensa posterior a los hechos.

“En estos momentos, mi corazón está con las víctimas y sus familias, y con todos los miembros de nuestra comunidad que están conmocionados por lo sucedido hoy aquí”, dijo en la conferencia de prensa.

En la investigación intervienen agentes de la oficina local de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Por su parte, la representante Pramila Jayapal anunció gestiones para la obtención de recursos federales.

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