Varios heridos en tiroteo cerca de la Space Needle durante festival gastronómico en Seattle

Varias personas resultaron heridas la noche de este domingo en un tiroteo ocurrido en un complejo de eventos cercano a la Space Needle, en la ciudad de Seattle.

Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió en las inmediaciones del Seattle Center, aunque por el momento no divulgaron cuántas personas resultaron lesionadas ni las circunstancias en las que se produjo el tiroteo.

La policía señaló en un comunicado que mantiene una investigación en curso y pidió a la población evitar la zona mientras continúan las labores de los agentes.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

El hecho se registró mientras el Seattle Center albergaba el Bite of Seattle, un festival gastronómico que se celebró durante todo el fin de semana.

De acuerdo con AP, el evento, que se realiza desde 1982, reúne cada año a unas 350,000 personas y se promociona como tres días dedicados a la comida, las bebidas y la convivencia comunitaria.

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