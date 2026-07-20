Scaloni estalló en lágrimas y dejó dudas sobre su futuro al frente de Argentina

La sala de prensa del MetLife Stadium de Nueva Jersey fue testigo de cómo un hombre se quebró emocionalmente ante el dolor de la derrota. Lionel Scaloni estalló en lágrimas y no pudo siquiera completar una conferencia de prensa en la que dejó dudas sobre su futuro con la selección de Argentina.

Tras perder 1-0 ante España en East Rutherford, al entrenador se le vio visiblemente conmovido y, en medio de sus alegatos, respondiendo preguntas de la prensa sobre su futuro al frente de la albiceleste, se terminó de quebrar.

Scaloni aseguró que necesita deshojar la margarita y tomarse un tiempo para reflexionar antes de decidir si continuará al frente de este proyecto deportivo, cuyo contrato finaliza en diciembre.

“Con respecto a mí, tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia). Tengo un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar; al presidente le estoy agradecido”, confesó.

Scaloni tendría una oferta de la Asociación de Fútbol Argentino para continuar al frente del combinado nacional. No obstante, considera que él y su cuerpo técnico deben tomarse un tiempo para analizar el comienzo de un nuevo ciclo.

“Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí”, dijo.

“Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma”, expresó entre lágrimas antes de abandonar la conferencia de prensa.

A pesar de que no confirmó su continuidad y tampoco la de Messi en la selección, Scaloni, en medio de la emoción y el dolor por la derrota, dedicó sus minutos de intervención a valorar positivamente el recorrido de Argentina en los últimos años.

Incluso instó a los fans a que el subcampeonato también sea apreciado en la medida que se merece. “Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también”.

“Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido, sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros”, afirmó.

“Gracias, gracias a la gente por haber acompañado, gracias a la gente por salir a apoyar a la selección y a estar en las calles. Es algo para mí espectacular, y creo que es un valor añadido saber que se puede perder dejándolo todo”, señaló.

“Nosotros estamos tranquilos porque dejamos todo”, fue una de las frases con la que cerró el joven entrenador que en su momento sonó como candidato al banquillo del Real Madrid.

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