El 60% de los millennials no recibirá una herencia: cómo cambia la forma de planear el retiro

Millones de personas de la generación millennial deberán encontrar la manera de forjar su patrimonio con recursos propios, ya que difícilmente podrían recibir una herencia por parte de un ser querido. De acuerdo con 24/7 Wall St., hasta 6 de cada 10 millennials no recibirán ni un dólar del histórico traspaso de $93 billones de riqueza de la generación boomer que ocurrirá en las próximas décadas.

La contradicción es fuerte. Mientras solo 26% de los millennials, que hoy tienen entre 30 y 40 años, cree que recibirá una herencia, 69% sostiene que una herencia es “crítica o muy importante” para poder jubilarse con seguridad, de acuerdo con el estudio realizado por Planning & Progress 2025 de Northwestern Mutual.

En cambio, estos recursos terminarán concentrados en una minoría de hogares de altos ingresos, fondos caritativos o financiando tratamientos médicos, dejando a millones de millennials fuera de la “fiesta de la herencia”, obligados a financiar su jubilación con ahorro e inversión propios.

El gran traspaso de riqueza, cada vez más lejos de la mayoría

Durante años se habló de un “gran traspaso de riqueza” que harían los baby boomers a sus hijos y nietos, con cálculos que hablaban de entre $84 y $93 billones. En el papel, parecía la promesa de un colchón económico para varias generaciones, pero se ha hecho cada vez más difícil.

Sin embargo, el análisis de Northwestern Mutual indica que solo un grupo relativamente pequeño concentrará la mayor parte de ese dinero y que una parte importante de la riqueza boomer se consumirá en gastos de salud, cuidado de largo plazo, vivienda y deudas, o se dirigirá a organizaciones benéficas, cónyuges sobrevivientes y otros familiares que no son necesariamente millennials.

Ben Carlson, de Ritholtz Wealth Management, resumió esta nueva realidad en el podcast Animal Spirits: “Una pareja de 65 años tiene cerca de 64% de probabilidad de que al menos uno de los dos viva más allá de los 90 años. Eso significa que van a necesitar ese dinero para ellos, probablemente por décadas más”.

Expectativas irreales: contar con dinero que quizá nunca llegue

El estudio de Northwestern Mutual halló que 69% de los millennials considera que una herencia es “crítica o muy importante” para su seguridad financiera de largo plazo, pero solo 26% espera recibir algo efectivamente, una caída respecto al 32% reportado en 2024.

Por otro lado, una encuesta de Yahoo Finance sobre percepciones generacionales encontró que casi el 60% de los millennials dijo depender de una herencia para lograr estabilidad financiera, mientras solo poco más del 20% de los baby boomers planea dejar una herencia significativa. Es decir, muchos millennials están contando con un dinero que sus propios padres no podrán dejarles.

En términos prácticos, eso significa que confiar en que “cuando mis papás falten, me tocará algo” es un supuesto estadísticamente frágil.

Lo que esto implica para el retiro de los millennials hispanos

Para los millennials hispanos en Estados Unidos, la situación es todavía más dura. Diversos estudios muestran que los hogares latinos:

Tienen menos activos heredables (vivienda propia, inversiones) que los hogares blancos no hispanos

(vivienda propia, inversiones) que los hogares blancos no hispanos En muchos casos, son ellos quienes envían dinero a sus padres o abuelos, dentro y fuera de EE.UU., en forma de remesas o apoyo directo

Eso se traduce en que, en lugar de recibir herencias, muchos millennials hispanos están haciendo el papel inverso: sostener a la generación anterior. En este contexto, la lección es clara: no puedes planear un retiro contando con un dinero que probablemente no llegará.

La realidad actual: planear el retiro como si la herencia fuera cero

Los asesores financieros consultados en 24/7 recomiendan una estrategia: planear como si la herencia fuera cero y considerar cualquier dinero que llegue en el futuro como un “extra”, no como la base del plan.

Acciones concretas:

Construir el plan de retiro con tus propios ingresos. Usar las herramientas de la Seguridad Social (SSA.gov) para estimar tu pensión, y las calculadoras de tu 401(k) o IRA para proyectar cuánto acumularás con tu tasa de ahorro actual

Usar las herramientas de la Seguridad Social (SSA.gov) para estimar tu pensión, y las calculadoras de tu 401(k) o IRA para proyectar cuánto acumularás con tu tasa de ahorro actual Cerrar la brecha con aportaciones propias. Si la proyección muestra un faltante, ajustarlo con incrementos de ahorro mensual, no con la esperanza de una herencia futura

Si la proyección muestra un faltante, ajustarlo con incrementos de ahorro mensual, no con la esperanza de una herencia futura Capturar el “dinero gratis” del empleador. Aportar al menos lo necesario para obtener la aportación patronal completa en 401(k) y, si es posible, acercarse al tope anual de contribuciones (en 2026, $24,000 para 401(k) y $7,500 para IRA, según límites vigentes)

Aportar al menos lo necesario para obtener la en 401(k) y, si es posible, acercarse al tope anual de contribuciones (en 2026, para 401(k) y para IRA, según límites vigentes) Diversificar fuentes de ingreso futuro. Además del ahorro para el retiro, considerar cuentas de inversión imponibles, propiedades de alquiler modestas o pequeños negocios familiares

Un asesor citado en 24/7 Wall St. resume: “Planifica como si la herencia nunca fuera a llegar. Si llega, será un bono; si no, al menos tendrás tu propio plan”.

La conversación incómoda: hablar con los padres sin hablar de “cuánto”

Otro punto importante es sostener conversaciones claras, pero respetuosas, con los padres. Cambiar la pregunta “¿cuánto me van a dejar?” por cuestiones como:

Si tienen seguro de cuidado de largo plazo

Si cuentan con un testamento o plan de sucesión básico

o plan de sucesión básico Si han pensado en cómo cubrirán sus propios gastos médicos y de vivienda en la vejez

El objetivo, como señaló un planificador financiero citado por Yahoo, es “confirmar que existe un plan que no depende de que mueran jóvenes, no pedir una cifra específica”. Para muchas familias hispanas, donde hablar de muerte y dinero sigue siendo tabú, este diálogo puede evitar conflictos posteriores y expectativas irreales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre millennials y herencias

¿De verdad el 60% de los millennials no recibirá nada?

Los análisis estiman que 60% de los millennials no recibirán dinero del traspaso de $93 billones de riqueza boomer, debido a la concentración de activos y a que buena parte se consumirá en salud y retiro de los propios boomers.

Si solo 26% espera heredar, ¿por qué 69% la considera “crítica”?

Porque muchos millennials ven la herencia como la única forma de cerrar la brecha entre lo que pueden ahorrar y lo que necesitarán para jubilarse, aunque la probabilidad de recibirla es baja.

¿Qué significa “planear como si la herencia fuera cero”?

Significa que todas las cuentas de tu plan de retiro (pensión, ahorros, inversiones, vivienda) deben cuadrar sin contar un dólar de herencia. Si recibes algo, lo sumas como “dinero extra”.

¿Qué deberían hacer los millennials hispanos a partir de ahora?

Revisar su tasa de ahorro para el retiro, aprovechar al máximo la aportación del empleador, reducir deudas caras y, si es posible, construir activos propios (vivienda, cuentas de inversión).

¿Es malo contar con una herencia en el plan?

No es “malo” si se trata como un escenario opcional o conservador (por ejemplo, asumir que será pequeña o que llegará muy tarde). El problema es basar tu retiro en un evento que estadísticamente no ocurrirá para la mayoría.

Conclusión

El dato de que la mayoría de los millennials no recibirá herencia cambia el guion que muchos daban por hecho: la idea de que el gran traspaso de riqueza boomer iba a resolver los problemas de retiro de una generación endeudada y con salarios estancados.

Para los hispanos, que con frecuencia apoyan económicamente a su familia en lugar de esperar apoyo de ella, el plan de retiro tendrá que construirse “desde cero”, a lo largo de los años laborales. La herencia, si llega, será un extra; no el pilar.

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