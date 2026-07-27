Netanyahu advierte que el apoyo bipartidista a Israel en EE.UU. está en riesgo y señala al ala progresista demócrata

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este domingo su preocupación por el deterioro del respaldo bipartidista que históricamente ha recibido su país en Estados Unidos y atribuyó parte de ese cambio al crecimiento de sectores progresistas del Partido Demócrata, a los que vinculó con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

En una entrevista con el programa Sunday Morning Futures de Fox News, reseñada por Associated Press, el funcionario afirmó que el apoyo político tradicional a Israel está siendo erosionado a medida que ganan influencia figuras alineadas con el ala progresista del Partido Demócrata.

El mandatario israelí sostuvo que ese sector, al que asoció con Mamdani, está contribuyendo a fracturar el consenso bipartidista que durante décadas caracterizó la política estadounidense hacia Israel.

Además, advirtió sobre un aumento del antisemitismo tanto en Estados Unidos como en otros países occidentales. Al referirse a la ciudad de Nueva York, que alberga la segunda mayor población judía del mundo, aseguró que muchas personas de esa comunidad le han expresado sentirse “muy incómodas” con el clima actual.

“Y creo que está mal. Todo está mal”, afirmó el primer ministro.

Las declaraciones se producen días después de que Mamdani reiterara que Netanyahu no es bienvenido en Nueva York y pidiera al gobierno federal ejecutar la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional si el líder israelí visita la ciudad para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

Aunque el alcalde reconoció que la ciudad carece de autoridad legal para efectuar un arresto, sostuvo que las autoridades federales deberían intervenir.

Netanyahu respondió acusando a Mamdani de “fomentar el odio” y de enfrentar a distintos grupos religiosos y étnicos de la ciudad.

El primer ministro también rechazó nuevamente las acusaciones de crímenes de guerra formuladas por la Corte Penal Internacional, calificándolas de “falsas”. Según AP, el tribunal de La Haya emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, su exministro de Defensa y un fallecido líder de Hamás por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.

En ese contexto, AP recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente en una publicación en redes sociales que Netanyahu “no será arrestado, de ninguna manera, forma o circunstancia” mientras permanezca en territorio estadounidense.

Se espera que el primer ministro israelí viaje esta semana a Washington para reunirse con Trump y posteriormente participe en septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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