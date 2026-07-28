Cambian las etiquetas de caducidad en EE.UU.: cuándo un alimento todavía es seguro para consumir aunque ya pasó la fecha

¿Eres de las personas que tiran alimentos a la basura apenas pasa la fecha de caducidad del envase? Ese hábito, además de generar un daño severo al planeta, podría costarte hasta $1,500 dólares al año en comida que en realidad todavía se podía consumir.

Para reducir el desperdicio y evitar confusiones, California eliminó desde julio de 2026 la etiqueta ‘Sell By’ y estableció un sistema con solo dos fechas estandarizadas que ayudan a identificar cuándo un alimento todavía es seguro para consumir, un modelo que Nueva York ya está preparando para adoptar en los próximos años.

Bajo la Ley de Asamblea 660, firmada por el gobernador Gavin Newsom, los fabricantes ya no podrán usar ‘sell by’ y deberán elegir entre solo dos frases estandarizadas en sus envases.

¿Qué cambia exactamente estas fechas para el consumidor?

Solo existirán dos categorías de etiquetas en productos fabricados en California desde julio de 2026. ‘BEST if Used by’ indicará el punto de mejor sabor y calidad, mientras que ‘USE by’ marcará el límite real de seguridad; superar esa fecha sí implica que el alimento podría haber expirado.

Según una encuesta de Harvard Law School, Johns Hopkins University y ReFED de 2025, el 87% de los entrevistados creía entender el significado de las etiquetas, pero solo el 53% respondió correctamente al ser evaluado; el 43% descarta alimentos cerca de la fecha marcada, frente al 37% en 2016.

Para los consumidores de Nueva York, estas definiciones son clave porque la futura ley estatal usará exactamente las mismas expresiones en los empaques.

Nueva York cuenta con una legislación similar (S7618/A7291) que elimina la leyenda ‘sell by’ y estandariza ‘Use By’ y ‘Best if Used By’. Si la gobernadora Kathy Hochul firma el proyecto, el nuevo sistema entrará en vigor el 1 de julio de 2028 en todo el estado.

La asambleísta Karines Reyes (demócrata del Bronx), quien impulsó la iniciativa, sostuvo que “las etiquetas pueden ser confusas, así que estamos tratando de hacer más fácil para los consumidores determinar qué significan esas etiquetas”.

En el caso de Nueva York, el estado genera 3.9 millones de toneladas de comida desperdiciada al año que terminan en rellenos sanitarios, donde contribuye significativamente a la producción de gas metano. El desperdicio de alimentos representa alrededor del 18% de todo el flujo de basura del estado, y en la Ciudad de Nueva York esa cifra se acerca al 20%.

El detalle que puede afectar tu refrigerador y el presupuesto familiar

El problema real para los consumidores en todo el país es que circulan más de 50 frases distintas de etiquetado en EE.UU., según la Universidad de Maryland. Ninguna estaba regulada de forma uniforme, lo que alimentaba la confusión entre fechas de calidad y fechas de seguridad.

“Deberíamos tener solo dos etiquetas, y debe quedar claro cuál es para seguridad y cuál para calidad”, sostuvo Emily Broad Leib, directora del Centro de Derecho de Salud e Innovación de Políticas de Harvard.

Sin embargo, la entrada en vigor de la ley californiana solo aplica a productos fabricados desde el 1 de julio de 2026; el inventario anterior puede seguir circulando en los anaqueles hasta agotarse.

¿Por qué este cambio es importante para tu bolsillo?

California desperdicia 2,500 millones de comidas al año en alimentos aún en buen estado, de acuerdo con el Departamento de Recursos de Reciclaje y Recuperación (CalRecycle). Ese desperdicio representa cerca del 48% de los residuos orgánicos que van a los rellenos sanitarios y genera una parte importante de las emisiones de metano del estado.

“Con el tiempo, una gran mayoría de consumidores interpretó esas fechas como fechas de seguridad, y por eso tenemos este desajuste”, indicó Broad Leib al explicar por qué tantos hogares tiran comida que todavía es segura.

En Nueva York, supermercados, restaurantes, universidades y hospitales generan más de 250,000 toneladas de desperdicio de comida al año, y buena parte de ella aún estaba en condiciones de ser consumida. Un estudio del Natural Resources Defense Council (NRDC) encontró que en la ciudad de Nueva York, el 68% de todo lo desechado todavía era comestible.

Lo que cambia para quienes viven fuera de California

Este tipo de medidas pueden ser la punta de lanza para estandarizar las advertencias de fecha a nivel nacional. Walmart ya adoptó voluntariamente ‘best used by’ y ‘use by’ en sus marcas propias en Estados Unidos.

“La uniformidad simplifica el proceso de manufactura y ayuda a mantener los precios más bajos”, explicó Katie Denis, de la Consumer Brands Association, al respaldar los esfuerzos de etiquetado estandarizado. Por su parte, la FDA y el USDA abrieron en 2024 una consulta pública para estandarizar el etiquetado de fechas a nivel federal.

¿Qué puedes hacer si tu comida ya pasó la fecha?

Con excepción de la fórmula para bebés, ningún alimento tiene fecha de caducidad regulada federalmente; las fechas impresas son, sobre todo, guías de calidad y estimaciones de seguridad.

Antes de tirar comida, verifica:

Olor : si es distinto a lo normal, es señal de alerta

: si es distinto a lo normal, es señal de alerta Color y textura : cambios visibles indican descomposición real

: cambios visibles indican descomposición real Empaque inflado: motivo para desechar de inmediato.

“Cuando una empresa usa la leyenda ‘Use By’, significa que considera que el producto debe desecharse después de esa fecha. En cambio, ‘Best if Used By’ simplemente indica el momento en que el alimento alcanza su máxima frescura“, resumió Nick Lapis, de Californians Against Waste.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las etiquetas de caducidad de los alimentos

¿La ley aplica en todo EE.UU. o solo en California?

Solo en California desde el 1 de julio de 2026, aunque cadenas nacionales podrían adoptarla en otros estados por conveniencia operativa.

¿Cuándo cambiarán las etiquetas de los alimentos en Nueva York?

Si la gobernadora Kathy Hochul firma la ley S7618/A7291, el nuevo sistema de fechas entrará en vigor el 1 de julio de 2028 en todo el estado.

¿Puedo comer algo después de ‘Best if Used By’?

Sí, en la mayoría de los casos; esa etiqueta indica calidad y sabor óptimos, no seguridad estricta, según el USDA.

¿Qué pasa si el producto dice ‘Use By’ y ya pasó la fecha?

Se recomienda mayor precaución, revisando signos físicos de descomposición antes de decidir, especialmente en carnes y lácteos.

¿Esta ley eliminará el desperdicio de alimentos?

No por sí sola, pero se espera que reduzca de forma significativa los 2,500 millones de comidas que California desperdicia anualmente por confusión en el etiquetado.

Conclusión

Si la estandarización funciona como prevén sus impulsores, otros estados podrían seguir el ejemplo californiano en los próximos meses. Nueva York ya tiene la hoja de ruta legislativa avanzada.

Para las familias de todo el país, aprender a diferenciar ‘Best if Used By’ de ‘Use By’ hoy puede significar cientos de dólares menos desperdiciados al año, tanto en la despensa como en los supermercados, y es una manera de ayudar al planeta a seguir otorgándonos alimentos sin abusar de sus recursos.

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