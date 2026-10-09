El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 9 octubre de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de octubre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Será un buen momento para realizar tus estudios de rutina. Si padeces algún achaque, tendrás grandes posibilidades de encontrar un médico que haga un buen diagnóstico y te proponga un tratamiento adecuado. Aprovecha esta etapa para cuidar mejor de ti y cultivar hábitos saludables.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy el aprendizaje será dejar de lado tu timidez, atreverte a expresar tus dones y mostrar tus habilidades innatas. Volverás a ser la persona tranquila de siempre y podrás disfrutar sin grandes sobresaltos. Tu vida amorosa será tan gratificante como previsible, brindándote seguridad y placer.
Géminis
05/21 – 06/20
Aprovecha la energía terrenal de la Luna en Virgo para conectarte con tus plantas, ordenar tu ropa y planificar la comida de los próximos días. Descubrirás que encontrarás tranquilidad al poner cada cosa en su lugar y que te estabilizas anímicamente cuando te ocupas de las tareas de tu hogar.
Cáncer
06/21 – 07/20
Sueles ser una persona reservada, pero hoy los astros te incitan a expresarte a través de la palabra. Siempre es positivo y saludable revisar las preocupaciones conversando. Todo indica que encontrarás un confidente criterioso, capaz de escucharte con atención y ofrecerte opiniones útiles.
Leo
07/21 – 08/21
Todo el dinero que consigas será fruto de tu propio esfuerzo y, gracias a tu ingenio, lograrás obtener buenas ganancias. Te recuperarás de algunas pérdidas económicas de los últimos tiempos y, poco a poco, te volverás más realista y práctico a la hora de administrar tus recursos.
Virgo
08/22 – 09/22
Aunque tus decisiones sean cuestionadas, sigue adelante, porque es momento de actuar por tu cuenta y basándote en tu criterio. Tendrás ocasión de demostrar que eres inteligente y habilidoso. Si tienes un proyecto personal, atrévete a dar el primer paso y confía en ti.
Libra
09/23 – 10/22
Hoy la sugerencia es que cuides tu salud psíquica y que te apartes, por algunos momentos, de la vida social para pensar con tranquilidad. Deberás encontrar en tu interior comprensión sobre tus acciones pasadas y realizar un proceso de purificación antes de estar listo para iniciar una etapa nueva.
Escorpio
10/23 – 11/22
Recibirás invitaciones donde tomarás contacto con personas que te ayudarán. El intercambio te estimulará a realizar cambios en tu vida y a mirar el futuro con nuevos ojos. Cultivarás los valores de la solidaridad y descubrirás cuánto puedes perfeccionarte al compartir con los demás.
Sagitario
11/23 – 12/20
En el trabajo escalarás posiciones, aunque deberás tener paciencia con algunas demoras que puedan presentarse. Para alcanzar el éxito, los detalles marcarán la diferencia. Obtendrás los resultados esperados si defines tus objetivos y perfeccionas las técnicas que utilizas.
Capricornio
12/21 – 01/19
Buscarás ampliar tus conocimientos y experimentarás nuevas formas para hacer las cosas. Te interesarán la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación orgánica o natural. Verás la vida desde una perspectiva concreta, más elevada, que te permitirá comprender mejor el mundo.
Acuario
01/20 – 02/18
La Luna transitará por el sector de las energías ocultas, así que podrías interesarte por la astrología o la numerología. Tendrás capacidad perceptiva para descifrar secretos y comprender mejor lo que ocurre en la intimidad, los recursos compartidos y las situaciones que exigen transformación.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna en tu signo opuesto te ofrecerá la posibilidad de conectarte con personas que tienen características complementarias a las tuyas y de encontrar la estabilidad amorosa que tanto deseas. Relaciónate y registra todo lo que pasa a tu alrededor, porque descubrirás que no estarás solo.