Gobierno de Nueva York te ofrece hasta $30,000 para comprar una casa

Comprar una vivienda en Nueva York puede ser más accesible para familias de bajos ingresos gracias a DPAL Plus 2026. El programa ofrece hasta $30,000 para cubrir el pago inicial y gastos de compra mediante un préstamo sin intereses ni pagos mensuales, que puede perdonarse después de diez años.

La ayuda se obtiene junto con una hipoteca de la Agencia Hipotecaria del Estado de Nueva York, conocida como SONYMA.

Quiénes pueden solicitarlo

Para recibir la ayuda, se suman los ingresos de todas las personas del hogar. Ese total debe estar dentro del límite permitido en la zona donde comprarás la vivienda. El límite equivale al 60% del ingreso medio local

En general, la ayuda es para quienes compran su primera vivienda. Sin embargo, algunos veteranos militares y quienes compran en ciertas zonas designadas por el gobierno federal pueden participar aunque hayan tenido una casa antes.

La propiedad debe estar en el estado de Nueva York y tendrás que vivir en ella.

Puedes comprar una casa para una, dos, tres o cuatro familias, un condominio, una cooperativa o ciertas viviendas prefabricadas.

La vivienda no puede costar más de $500,000. Además, antes de que aprueben el préstamo, deberás completar un curso para aprender sobre la compra de una vivienda.

Para qué sirven los $30,000

La ayuda puede usarse para el enganche, los cargos necesarios para completar la compra y, cuando corresponda, el seguro hipotecario privado que exige el prestamista.

Para calcular cuánto recibirás, se considera cuánto dinero necesitas para que el préstamo de la casa cubra el 80% de su precio.

Por ejemplo, si la vivienda cuesta $100,000, se busca que la hipoteca quede en $80,000.

La ayuda puede cubrir parte del dinero necesario para lograrlo y los gastos de compra, sin superar $30,000.

Si la hipoteca queda por encima del 80%, también puede cubrir el pago único del seguro hipotecario.

Si tienes otras ayudas para comprar la vivienda, primero se utilizan esas y después se calcula cuánto te corresponde de DPAL Plus.

También debes poner dinero de tu bolsillo. Al menos $1,000 por cada $100,000 del valor de la vivienda.

Para cooperativas y casas de tres o cuatro familias, la aportación mínima es de $3,000 por cada $100,000.

El dinero se destina a la compra. Por regla general, no puedes quedarte con un sobrante en efectivo al terminar el trámite.

Cuándo tendrías que devolverlo

No tienes que hacer pagos mensuales por esta ayuda. Cada mes que vives en la propiedad, se perdona una parte del préstamo. Si permaneces allí durante diez años, ya no tendrás que devolver nada.

Por ejemplo, si recibes $30,000, se perdonan $250 por mes. Después de cinco años, se habrían perdonado $15,000 y quedarían otros $15,000 pendientes.

Si vendes la casa o refinancias la hipoteca antes de cumplir los diez años, podrían pedirte que devuelvas la cantidad pendiente. Si el dinero de la venta no alcanza para cubrirla, se perdona lo que falte.

La ayuda no cobra intereses, pero normalmente hace que la hipoteca de la casa tenga una tasa un poco más alta. Si era de 6%, pasaría a 6.40%.

Ese aumento no se aplica a quienes compran mediante los programas Graduate to Homeownership, Homes for Veterans o ENERGY STAR.

Cómo solicitar la ayuda

Los interesados deben contactar a un prestamista participante de SONYMA y preguntar por el programa DPAL Plus 2026.

No todos ofrecen estas ayudas. Si tienes dudas puedes escribir al correo GUC@hcr.ny.gov.

El programa comenzó el 1 de julio de 2026 y atiende solicitudes elegibles por orden de llegada hasta agotar los fondos.

También existe otra opción llamada DPAL regular. Esta ayuda empieza en $1,000.

En el DPAL regular, el máximo de ayuda depende del precio de la casa:

Si cuesta $100,000 o menos, el máximo es de $3,000.

Si cuesta más de $100,000, se calcula el 3% de su precio. Por ejemplo, para una casa de $200,000, ese 3% equivale a $6,000.

La ayuda nunca supera los $15,000, aunque el 3% del precio sea mayor.

Estas cantidades son el máximo que podrías recibir.

DPAL Plus es parte del placn de vivienda de la gobernadora Kathy Hochul, que destina $25,000 millones a construir o conservar 100,000 viviendas a precios accesibles.

De ellas, 10,000 incluirán servicios de apoyo para personas en situación vulnerable.

El plan también busca adaptar otras 50,000 viviendas para que utilicen electricidad en lugar de combustibles como gas o petróleo.

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