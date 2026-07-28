FIFA creará filial para buscar inversores y captar más de $4,000 millones

FIFA anunció este martes que creará una filial que busca atraer inversores a los diversos torneos como el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo que tiene como meta captar más de $4,000 millones de dólares.

Según explicó en un comunicado, la iniciativa está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro. De ser aprobada, el fondo destinará unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y 20 millones también por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares).

“Esto se lograría a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad de la FIFA y controlada por esta, que consolidará las operaciones comerciales y de eventos de la organización. La FIFA conservará el control exclusivo de FFE, así como la autoridad única sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas”, indicó el organismo.

EXCLUSIVE: Fifa's president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme that could potentially earn him tens of millions of pounds.

Investor discussions held with figures close to the Trump administration, say sources.? — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 28, 2026

También aseguró que FFE recaudará hasta 4.200 millones de dólares a finales de este año para financiar el nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP), basándose en una valoración inicial de capital de $20,000 millones de dólares, “mediante la selección cuidadosa de inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias y sin control de gestión en FFE”.

UEFA no acepta la creación de nueva filial por la FIFA

La UEFA advirtió a la FIFA de que hay “límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar” después de que el diario británico ‘The Times’ informara de que el máximo organismo del fútbol planea vender participaciones de la Copa del Mundo.

Según ese medio, este nuevo sistema de venta de participaciones del mayor torneo de selecciones del mundo generaría decenas de millones de libras al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte”, señaló la UEFA en un comunicado.

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