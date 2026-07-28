Presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fuera de peligro tras sufrir una arritmia cardíaca

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, sufrió una arritmia cardíaca que pudo ser controlada médicamente y dejarlo fuera de peligro. Así lo dio a conocer este martes el mandatario en un comunicado en redes sociales.

A través de su perfil en Instagram, Laporta explicó que una arritmia cardiaca diagnosticada le fue revertida gracias a la intervención de los médicos del Hospital de Barcelona y el doctor Jordi Morillas

“Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia. Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica. Muy agradecido a los grandes médicos/as, enfermeros/as y personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas”, informó.

“Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariñoso, dignificando la medicina y el juramento hipocrático. Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad, añadió.

Laporta también señaló que los servicios médicos del FC Barcelona intervinieron con bastante eficiencia para tratar la urgencia de salud.

Como consecuencia de este episodio de salud, Laporta no ha podido viajar con el Barca a Inglaterra para el comienzo de la pretemporada del equipo.

El FC Barcelona se estrena con un partido amistoso este próximo viernes en la noche ante el Birmingham. Ante la ausencia de Laporta, la máxima autoridad institucional del club en Inglaterra será Rafa Yuste, actual vicepresidente deportivo, que encabezará la representación azulgrana durante la estancia.

También forman parte de la expedición miembros importantes del área deportiva como Deco o el exjugador Bojan. El mandatario deberá guardar reposo en Barcelona hasta nueva orden médica.



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