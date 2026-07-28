Los pasaportes más poderosos de 2026: qué lugar ocupan EE.UU. y los países latinos

Tener un pasaporte poderoso no significa solamente poder viajar a muchos países. También supone evitar trámites consulares, reducir costos y organizar viajes con mayor flexibilidad.

La actualización de julio del Henley Passport Index 2026 volvió a colocar a Singapur en lo más alto de la clasificación. Sus ciudadanos pueden ingresar a 192 destinos sin solicitar previamente una visa tradicional.

En el otro extremo aparece Afganistán, cuyo pasaporte permite acceder a apenas 23 destinos bajo esas condiciones. La diferencia entre ambos documentos alcanza así 169 destinos y refleja la fuerte desigualdad que existe en materia de movilidad internacional.

Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo en 2026

Singapur ocupa en solitario el primer puesto, con acceso a 192 destinos. El segundo lugar es compartido por tres países:

Japón: 188 destinos.

Corea del Sur: 188.

Emiratos Árabes Unidos: 188.

Suecia aparece en el tercer puesto con 187 destinos, mientras que España, Francia, Alemania, Italia y otros siete países europeos comparten la cuarta posición con 186.

Los primeros puestos del ranking

Singapur: 192 destinos. Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos: 188 destinos. Suecia: 187 destinos. España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega: 186 destinos. Austria, Grecia, Malta, Portugal y Suiza: 185 destinos.

La posición de Emiratos Árabes Unidos es una de las más llamativas. El país comparte ahora el segundo lugar con Japón y Corea del Sur, después de ampliar de manera sostenida los acuerdos de entrada para sus ciudadanos.

Qué lugar ocupa el pasaporte de Estados Unidos

Estados Unidos comparte el décimo puesto con Islandia. Su pasaporte permite acceder a 180 destinos sin tramitar previamente una visa convencional.

Aunque continúa dentro del top 10, su posición está lejos del liderazgo que tuvo en otras etapas. En 2006, cuando comenzó a elaborarse el índice, el pasaporte estadounidense ocupaba el primer puesto mundial.

El informe de 2026 también destaca una aparente contradicción: Estados Unidos conserva un documento de viaje muy poderoso pese a ocupar una posición mucho más baja en indicadores internacionales de paz. Henley atribuye esa diferencia al peso diplomático, económico y geopolítico acumulado por el país.

Chile tiene el pasaporte más poderoso de América Latina

Chile vuelve a encabezar la clasificación regional. Se ubica en el puesto 13 del mundo, con entrada a 175 destinos sin visa previa.

Argentina y Brasil comparten el segundo lugar latinoamericano y el puesto 16 mundial, con acceso a 169 destinos cada uno. México aparece en la posición 22, con 157.

La distancia dentro de la región es considerable. Un ciudadano chileno dispone de acceso simplificado a 126 destinos más que una persona con pasaporte haitiano.

México ocupa el puesto 22

El pasaporte mexicano permite viajar a 157 destinos sin obtener una visa antes de la salida, lo que lo coloca en el puesto 22 del ranking.

Henley señala además que México posee un pasaporte considerablemente más fuerte de lo que podría esperarse al comparar su posición con otros indicadores internacionales. La consultora vincula esa fortaleza con su red diplomática, sus acuerdos regionales y su peso económico.

Qué significa realmente “viajar sin visa”

El ranking no cuenta únicamente los países que permiten entrar sin ningún trámite. Henley también otorga un punto cuando el viajero puede obtener una visa al llegar, un permiso de visitante en el destino o una autorización electrónica de viaje, conocida como ETA.

En cambio, no suma los destinos que exigen una visa electrónica solicitada y aprobada antes de partir, ni aquellos que requieren una visa consular convencional.

Cómo se elabora el ranking

El Henley Passport Index analiza 199 pasaportes frente a 227 países y territorios. Su base principal es Timatic, el sistema de información utilizado por aerolíneas para verificar requisitos de pasaportes, visas y documentación. El equipo de Henley completa esos datos con información oficial y revisiones propias. La clasificación se actualiza cada mes porque las reglas migratorias pueden cambiar en cualquier momento.

Cada destino accesible sin una visa previa suma un punto. No existen ponderaciones adicionales: un país con 180 puntos tiene acceso simplificado a 180 destinos.

Cuando varios pasaportes obtienen el mismo puntaje, comparten posición. Por esa razón, el décimo puesto no representa necesariamente que solo nueve países estén por encima: hay numerosos empates en los primeros lugares.

Los pasaportes menos poderosos

En la parte más baja del listado aparecen varios países afectados por conflictos prolongados, aislamiento diplomático o inestabilidad política. Los últimos cinco lugares son Yemen, Pakistán, Irak, Siria y Afganistán.

Afganistán permanece en el último lugar. Sus ciudadanos pueden acceder sin visa previa a 23 destinos, frente a los 192 disponibles para quienes poseen un pasaporte de Singapur.

Un pasaporte poderoso no garantiza la entrada

La exención de visa no obliga a un país a admitir a todos los viajeros.

Los agentes fronterizos pueden solicitar pruebas de alojamiento, boleto de regreso, fondos suficientes, seguro médico u otros documentos. También pueden negar la entrada cuando consideran que no se cumplen las condiciones migratorias.

Antes de viajar, conviene comprobar los requisitos directamente con el consulado, la autoridad migratoria o la aerolínea. El ranking sirve para comparar la movilidad de cada pasaporte, pero no reemplaza la verificación individual de las reglas vigentes.

Sigue leyendo:

Ferias de pasaportes en Nueva York en julio: fechas, lugares y quién puede solicitar su primer pasaporte de EE.UU.

Vacaciones baratas en 2026: conoce 7 destinos desde EE.UU. con vuelos desde $186 ida y vuelta