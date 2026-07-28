Mbappé recibe a Zidane como entrenador en Francia: “Bienvenido a tu casa”

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé fue uno de los primeros en pronunciarse tras la llegada de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador galo con este mensaje: “Bienvenido a tu casa”.

El mensaje fue colgado en la red social Instagram, sobre una foto del técnico, el escudo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y el nombre de Zidane con el año 2026.

Se trata de la reacción del hasta ahora capitán de los ‘bleus’ pocas horas después de que el nombramiento de Zizou fuera oficializado por la FFF hasta el Mundial de 2030.

? "BIENVENIDO A CASA": el mensaje en redes sociales de KYLIAN MBAPPÉ para ZINEDINE ZIDANE, el nuevo entrenador de la selección de Francia. pic.twitter.com/J3PdKGkurS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026

¿Mbappé, el capitán de la selección de Zidane?

Mbappé fue elegido por Didier Deschamps como capitán de la selección tras la retirada del guardameta Hugo Lloris tras la derrota sufrida en la final del Mundial de Catar de 2022 ante Argentina.

Preguntado durante la rueda de prensa de presentación por si le mantendría en la capitanía, Zidane aseguró que no ha hablado todavía con los jugadores, incluido Mbappé, y que no tenía tomada esa decisión.

Zidane quiere tener un estilo similar al que tuvo en Real Madrid

Zidane, de 54 años, confesó estar viviendo el momento más importante de su carrera como entrenador, aseguró que ser seleccionador era su único objetivo, por lo que rechazó ofertas de clubes, y que sentarse en el banquillo de los ‘bleus’ es “algo que siempre” quiso.

“En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado”, añadió.

“Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente (…) En cuanto a mi estilo ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica”, dijo el técnico durante la rueda de prensa de su presentación.

“En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banquillo por mi experiencia, por lo que he logrado, por lo que creo ser como entrenador”, afirmó.

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