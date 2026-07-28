Netanyahu y Zelensky se reúnen con Trump por separado en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump mantuvo este martes encuentros individuales con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu en Washington D.C.

Las reuniones bilaterales abordaron las tensiones bélicas actuales en Oriente Medio y Europa del Este, y coincidió con el cumplimiento de cinco meses de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, tras el inicio de las hostilidades en febrero pasado.

“Nuestro objetivo es claro: salvaguardar la seguridad de Israel, fortalecer su poder y ampliar el círculo de paz que nos rodea”, precisó el jefe del gobierno israelí a través de X.

Por su parte, la presencia de Zelenskyy estuvo vinculada a las discusiones del Congreso estadounidense sobre la fiscalización de sanciones a Rusia, un proyecto promovido por Graham antes de su fallecimiento, señaló ABC News.

Diferencias en materia de política exterior

Fuentes diplomáticas de Washington y Tel Aviv reportaron la falta de consulta previa al gobierno israelí respecto al memorando firmado entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de 60 días, así como la reapertura del estrecho de Ormuz, señaló el medio anteriormente citado.

Asimismo, funcionarios israelíes expresaron reservas frente a las intenciones de la Casa Blanca sobre un acuerdo de energía nuclear con Arabia Saudita y la venta de aviones de combate F-35 a Turquía.

“Nadie me dice qué deberíamos vender”, dijo Trump a bordo del Air Force One al ser consultado sobre las objeciones de Israel. Sin embargo, sobre la relación actual entre ambas partes frente al escenario iraní, el presidente estadounidense añadió que “tenemos algunas diferencias, pero estamos bastante cerca”.

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