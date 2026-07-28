Policía en Michigan confirma que hombre mató a su esposa y seis hijos para luego suicidarse

Un padre de familia se quitó la vida luego de matar a su esposa y a sus seis hijos, provocando un incendio dentro de su vivienda en la localidad de Grand Haven, Michigan, así lo confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa.

Los organismos de rescate acudieron a la residencia tras recibir reportes de los vecinos sobre el fuego a las 11:42 a.m. del viernes. En el lugar, las comisiones encontraron los cuerpos en distintas habitaciones de la estructura, informó NBC News.

El capitán Jake Sparks informó que el responsable del hecho fue identificado como Kristopher Karolkiewicz, de 47 años. Las víctimas son su esposa, Amanda Karolkiewicz, de 39 años, y sus seis hijos con edades comprendidas entre los 5 y 15 años, dos de ellas niñas adoptivas de 11 años.

“Hasta el momento, la investigación indica que se trata de un caso de asesinato-suicidio, y que el incendio se inició después de los asesinatos”, dijo Sparks.

Causa de muerte de la familia

El reporte forense arrojó que las causas de muerte de los integrantes del grupo familiar corresponden a heridas por arma de fuego.

“Los indicios preliminares apuntan a que el incendio fue provocado intencionalmente en numerosos puntos diferentes de la vivienda, en el interior de la casa”, señaló Sparks, quien mantuvo la hipótesis de que el hecho violento pudo iniciar desde la noche previa al hallazgo.

Detalles de los crímenes y perfil de las víctimas

En las labores de campo intervino la Unidad de Investigación de Incendios de la Policía Estatal de Michigan con apoyo canino, según precisó el teniente de la policía estatal, Pat Agema.

Amanda Karolkiewicz se desempeñaba como docente suplente, escritora de literatura infantil y promotora de la atención a niños con necesidades especiales.

“Nuestra hija Mandy era una persona bondadosa y entregada que amaba a su familia y a sus alumnos”, declararon los padres de Karolkiewicz a WDIV. “Atesorábamos cada momento que compartimos con ella y sus seis hijos, y las palabras no alcanzan para expresar nuestra profunda tristeza”.

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