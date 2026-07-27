Cae el presunto responsable de la muerte a tiros del hijo de 12 años de un agente retirado

Las autoridades de la ciudad de Nueva York arrestaron a un hombre de El Bronx por el asesinato a tiros de Jacob Freytes, de 12 años, quien, de acuerdo con los funcionarios, era un peatón inocente cuando se produjo una balacera frente a una bodega en Mount Eden el sábado.

El menor recibió un disparo en el hombro frente al supermercado Bodega en Elliot Place en Mount Eden.

Un video de las cámaras de seguridad compartido por United Bodegas of America muestra una pelea entre un grupo de personas a las afueras de la tienda poco antes de las 5:00 de la tarde. Las imágenes muestran a una persona no identificada observando el incidente y, posteriormente, sacó un arma y abrió fuego contra la muchedumbre varias veces antes de escapar del sitio.

Asimismo, se observó a Freytes saliendo de la bodega y subiéndose a su bicicleta cuando estalló la pelea. Se detiene a mirar el enfrentamiento antes de que empezaran los disparos, y después vuelve a la bodega corriendo. Las imágenes dentro de la bodega muestran al niño sujetándose el pecho y desplomándose en uno de los pasillos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Freytes fue llevado al Hospital Lincoln, donde fue declarado muerto.

El niño asesinado era hijo del sargento detective retirado de El Bronx, Jesus Freytes, quien trabajó en la misma comisaría número 44.

Un sujeto de 25 y otro de 34 también resultaron heridos en medio del tiroteo. El NYPD indicó que los dos se encuentran en condición estable, informó Gothamist.

Por su parte, Jessica Tisch, comisionada de policía, anunció el domingo que los detectives arrestaron a William Ferrer, de 45 años, frente a su domicilio. Fue acusado de asesinato en segundo grado, agresión en primer y segundo grado y posesión ilegal de armas en segundo grado, informó Tish.

“Jacob era un transeúnte inocente que iba en bicicleta cuando ayer le arrebataron a su familia en un acto de violencia armada sin sentido”, señaló Tish en la red social X.

NYPD detectives have arrested William Ferrer for the murder of 12-year-old Jacob Freytes and the shooting of two others in the Mt. Eden neighborhood of the Bronx.



Jacob was an innocent bystander on his bike when he was taken from his family yesterday in an act of senseless gun? — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 26, 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se pronunció sobre el tiroteo en una publicación en redes sociales, lamentando el asesinato del niño y su impacto en su familia y amigos como “inimaginables”.

A 12-year-old was shot and killed in the Bronx earlier today. My heart breaks for his family, friends and all those who loved him. Their loss is unimaginable.



I am praying for the speedy recovery of the other two victims of this shooting. I’m grateful for the hospital staff, and? — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 26, 2026

“Nuestros hijos deberían poder andar en bicicleta en un bonito día de verano por su barrio sin temor a ser baleados”, escribió Mamdani. “No podemos aceptar esta violencia como algo normal”.

Un vocero de la UBA y fundador de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, Fernando Mateo, comparó el tiroteo con dos ataques recientes contra taxistas en Brooklyn. Mateo, quien previamente se postuló para alcalde por el Partido Republicano, hizo un llamado a las autoridades a endurecer las penas para aquellos que porten armas ilegales.

“Nuestro llamado a la acción va dirigido al gobernador y al alcalde de esta ciudad. Debemos ser duros con el crimen”, manifestó Mateo en una rueda de prensa el domingo en la mañana en el sitio del tiroteo.

El NYPD informó que las pesquisas sobre el tiroteo siguen en curso.

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