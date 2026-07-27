Dos presos serán ejecutados en Florida este martes: quiénes son y qué hicieron

Este martes 28 de julio, y por primera vez en 60 años, Florida aplicará la pena de muerte a dos presos en un mismo día. La coincidencia de ejecturar a dos reclusos no ocurría en el estado desde 1964.

Las dos ejecuciones se llevarán a cabo mediante inyección letal y forman parte del aumento en el ritmo de aplicación de la pena de muerte durante la administración del gobernador Ron DeSantis, reseña la cadena de noticias CNN.

La pena de muerte en Florida es considerada por las autoridades un motivo de justicia para las víctimas. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que el estado las estás programando demasiado rápido.

A principios de marzo fue ejecutado Billy Leon Kearse por el asesinato de un policía, siendo el tercer caso en lo que va de 2026. El año pasado, el estado alcanzó un récord histórico de 19 ejecuciones.

“No me sorprende ya la cantidad de órdenes de ejecución que se están firmando, pero me impactó como una especie de ruptura del sistema que fuéramos a ejecutar a dos personas con seis horas de diferencia”, mencionó a CNN el sacerdote católico Dustin Feddon, quien ha acompañado a los presos del corredor de la muerte durante más de una década.

James Duckett: más de 30 años con una pena de muerte establecida

James Duckett será el primero en ser ejecutado este martes. El exagente de policía de Mascotte fue condenado por el asesinato de Teresa McAbee, una niña de 11 años, cuyo cuerpo fue hallado en un lago en 1987.

De acuerdo con documentos judiciales, la menor fue víctima de agresión sexual, estrangulamiento y posteriormente ahogada. La investigación presentó pruebas circunstanciales, entre ellas huellas dactilares encontradas en una patrulla policial y marcas de neumáticos que coincidían con las del vehículo de Duckett.

El condenado ha permanecido más de tres décadas en el corredor de la muerte y ha insistido en su inocencia. Sus abogados intentaron frenar la ejecución argumentando que nuevas pruebas de ADN podrían demostrar que no cometió el crimen, aunque los resultados fueron considerados inconclusos por los tribunales.

“El deber del Estado es garantizar que se haga justicia, no apresurarse a matar en un caso con dudas tan graves sobre la culpabilidad”, dijeron sus abogados defensores en un comunicado.

Dominick Occhicone: un preso de 80 años condenado por doble homicidio

Horas después está prevista la ejecución de Dominick Occhicone, de 80 años, quien fue condenado por asesinar en 1986 a Raymond y Martha Artzner, padres de su expareja.

Según los expedientes judiciales, después de que la mujer se negara a retomar la relación, Occhicone cortó las líneas telefónicas de la vivienda y disparó mortalmente contra la pareja.

Lleva cerca de cuatro décadas encarcelado y, si la ejecución se concreta, se convertirá en el preso de mayor edad ejecutado en la historia de Florida.

Su defensa solicitó suspender la pena alegando que su edad y sus problemas de salud hacían que la ejecución constituyera un castigo cruel e inusual, argumento que fue rechazado por la Corte Suprema estatal.

¿Por qué una ejecución puede tardar tantos años?

Aunque una sentencia de muerte puede dictarse tras el juicio, su ejecución suele demorarse durante décadas debido al amplio proceso de apelaciones que contempla el sistema judicial estadounidense.

Los condenados tienen derecho a presentar recursos ante tribunales estatales y federales, además de solicitar nuevas pruebas, revisar posibles errores procesales o plantear argumentos relacionados con su estado de salud o nuevas evidencias.

En el caso de Duckett y Occhicone, ambos agotaron numerosos recursos legales antes de que se fijara la fecha de ejecución y todavía habían presentado acciones de última hora para intentar detener el procedimiento.

“Esta administración es la administración más activa en materia de pena de muerte que hayamos visto jamás”, dijo al mismo medio Maria DeLiberato, asesora principal del Proyecto de Pena Capital de la ACLU.

??TWO Executions Scheduled??July 28, 2026 FLORIDA ?

12:00 PM: ??FLORIDA vs James Duckett (65)?? convicted of the 1987 rape, strangulation, and drowning of 11-year-old Teresa McAbee in Lake County.

6:00 PM: ??FLORIDA vs Dominick Occhicone (80)?? convicted for the 1986 murders of? pic.twitter.com/tmILaXVpxY — American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 15, 2026

Te puede interesar:

· Zonas de Intercambio Seguro en Miami: para qué sirven y dónde están ubicadas

· Qué pasa en Florida si rebasas un autobús escolar detenido o no frenas

· Placas en Florida: qué está permitido hacer con la matrícula de tu auto y qué no