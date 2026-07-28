¿Por qué los mosquitos pican más a algunas personas y qué significa tener “sangre dulce”?

¿Alguna vez te preguntaste por qué los mosquitos parecen picarte más a ti que a cualquier otra persona? No estás solo y tiene una explicación. Lo primero que debes saber es que la picadura de estos insectos voladores no afecta a todos por igual.

Durante años, esta diferencia se atribuyó a la famosa “sangre dulce” que podrías tener, sin embargo, los expertos no se basan en ese mito y ofrecen una explicación más sustanciosa.

El biólogo Rubén Bueno, doctor en Entomología Médica por la Universidad de Valencia, España, explica que la clave está en cómo responde tu cuerpo.

“Algunas personas no desarrollan una reacción alérgica visible y piensan que no les han picado, cuando en realidad sí”, señaló en una entrevista concedida al diario La Vanguardia.

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Eres “atractivo” para los mosquitos por tus sustancias químicas

Es real que existen personas más “atractivas” para recibir picaduras de mosquitos, pero eso no se asocia con la llamada “sangre dulce”, sino a una combinación particular de sustancias que los mosquitos detectan con facilidad.

En este sentido, estos insectos “se guían por sustancias químicas que liberamos a través del sudor y la piel, como el ácido láctico o el octenol, y también por el CO2 que exhalamos al respirar”, detalla Rubén Bueno.

Estas sustancias químicas producen una especie de “pluma de olor” que atrae a los mosquitos a sus posibles víctimas. Cuanto más atractiva resulte esa señal química, mayores serán las probabilidades de sufrir picaduras.

¿Pero existe realmente la “sangre dulce”?

La expresión “tener sangre dulce” forma parte de la cultura popular desde hace décadas, pero no cuenta con respaldo científico como explicación de las picaduras.

Aunque algunas investigaciones han encontrado que determinados grupos sanguíneos podrían estar relacionados con patrones diferentes en la emisión de compuestos químicos, los mosquitos no identifican directamente el tipo de sangre antes de picar. Lo que perciben son las sustancias presentes sobre la piel y el aire que rodea a cada persona.

Por ese motivo, la idea de que alguien recibe más picaduras porque tiene “la sangre más dulce” es considerada un mito que se limita a chistes familiares o anecdóticos.

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