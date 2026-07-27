Pollo con piel blanca o amarilla: qué diferencia tienen y cuál deberías comprar

En los supermercados de Estados Unidospuedes conseguir pollo de piel blanca o amarilla, lo que despierta curiosidad en muchos compradores. Debido a su gran aporte nutricional, es una de las carnes más consumidas en el país.

¿Pero qué diferencia hay entre estos dos colores de un pollo crudo? La respuesta corta es que no determina la calidad ni el valor nutricional del pollo. Esto tiene que ver con la alimentación y algunas características de sabor y textura al cocinarlo.

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¿Por qué algunos pollos tienen la piel amarilla?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los pollos que durante su crianza consumieron alimentos ricos en carotenoides, pigmentos naturales presentes en ingredientes como el maíz, la alfalfa y las xantofilas autorizadas para la alimentación animal, tienen un tono amarillo en su piel.

Esta clase de alimentación suele asociarse con una crianza más tradicional, especialmente en países latinos y de Europa. Asimismo, algunos asocian el pollo con piel amarilla con una textura ligeramente más firme y un sabor más intenso.

A diferencia de los pollos con piel amarilla, los de piel blanca son alimentados con menos carotenoides, es decir, con cereales como el trigo o sorgo. Al no acumular estos pigmentos, la piel conserva un color más claro.

Además, los pollos con piel blanca suelen asociarse con una textura más tierna y de sabor más suave.

¿Cuál es la mejor opción para comprar?

Especialistas y organismos del sector avícola aseguran que desde el punto de vista nutricional no existe diferencia entre el pollo con piel blanca y amarilla. Es decir, el color de la piel no indica que uno sea más saludable que el otro ni que tenga mayor cantidad de proteínas o menos grasa.

Sin embargo, si prefieres el pollo con un sabor más intenso, puedes declinar por el de piel amarilla, pero si te gusta con un sabor más delicado opta por el de piel blanca. Básicamente, depende del gusto del consumidor a la hora de prepararlo.

En definitiva, ambos son opciones saludables cuando se manipulan y cocinan correctamente. Más allá del color, lo importante es elegir un producto fresco, conservarlo adecuadamente y cocinarlo hasta alcanzar una temperatura segura para disfrutar de una comida nutritiva y sin riesgos

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