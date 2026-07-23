Por qué hay personas que prefieren ver fútbol sin compañía, psicólogos aclaran

Es común que amigos y familiares se reúnan para disfrutar juntos un partido de fútbol, comentar las jugadas y celebrar cada gol. Sin embargo, también hay personas que prefieren ver los juegos en soledad y eso no necesariamente está relacionado con una personalidad antisocial, según la psicología.

Los expertos han llegado a la conclusión de que, la manera en que cada persona experimenta un partido de su equipo favorito, depende de sus necesidades emocionales, su manera de concentrarse y qué tipo de experiencia busca durante el partido.

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La razón por la que algunas personas prefieren ver el fútbol a solas

A través de un estudio publicado en la revista científica Sport Management Review, los especialistas determinaron que los aficionados al fútbol no tienen como única motivación ver los partidos para compartir con otros.

En este sentido, también lo hacen por diversión, regular sus emociones, apoyar a su equipo y estar al tanto de lo que pasa en el juego.

De hecho, para algunos fanáticos la prioridad es sumergirse por completo en el juego sin interrupciones, lo que hace que la experiencia en solitario resulte más satisfactoria.

Asimismo, los psicólogos explican que este tipo de personas en lugar de compañía prefiere estar al tanto de los movimientos tácticos y decisiones arbitrales sin comentarios que puedan distraerlos.

Distintas maneras de vivir las emociones

Existen muchos tipos de personalidades y eso también aplica a la hora de ver los deportes. Así que mientras algunos disfrutan de la euforia de gritar los goles mientras abrazan a sus amigos, otros prefieren procesar su emoción de forma más calmada.

Sin embargo, esta forma de vivir el deporte no implica una menor pasión, sino una manera diferente de canalizar las emociones.

Los expertos en psicología aclaran que, querer un momento a solas y aislarse socialmente, son dos términos diferentes. La primera es una elección momentánea mientras que la primera supone una falta involuntaria de relaciones sociales que afecta la salud emocional.

Esto quiere decir que elegir ver un partido a solas no tiene nada que ver con tener dificultades para relacionarse con los demás. Al contrario, ver fútbol sin compañía y disfrutar del momento indica que también disfrutas de ti mismo.

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