Para qué sirve mezclar agua oxigenada con bicarbonato

Cuando mezclas agua oxigenada con bicarbonato de sodio obtienes un remedio casero muy efectivo para eliminar manchas, desinfectar distintas superficies y neutralizar malos olores sin recurrir a productos costosos ni agresivos.

Expertos en este tipo de soluciones naturales apuntan que la clave es saber cómo aplicarlos en el hogar. Asimismo, aconsejan probarla primero en zonas poco visibles para evitar daños en materiales delicados.

El bicarbonato de sodio destaca por su capacidad para desprender la suciedad y absorber olores, además de actuar como un abrasivo suave. Por su parte, el agua oxigenada posee propiedades desinfectantes y un efecto blanqueador que ayuda a tratar algunas manchas.

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¿Cómo preparar la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato?

Cuando ambos ingredientes se mezclan, forman una pasta que facilita la limpieza de baños, cocinas, utensilios y otras superficies del hogar. Y aunque no sustituye a los productos específicos para todos los casos, sí puede convertirse en una alternativa práctica para la limpieza cotidiana.

La preparación es sencilla: solo debes mezclar tres partes de bicarbonato de sodio por una parte de agua oxigenada de 10 volúmenes hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia similar a la pasta de dientes.

Lo más recomendable es elaborar únicamente la cantidad que se vaya a utilizar en el momento, ya que con el paso del tiempo el agua oxigenada pierde parte de su eficacia y la mezcla puede dejar de ofrecer los mismos resultados.

¿En qué puede utilizarse?

Uno de los usos más comunes es la limpieza de las juntas de azulejos y baldosas. Basta con aplicar la pasta, frotar con un cepillo y enjuagar para ayudar a eliminar la suciedad acumulada.

También puede emplearse sobre utensilios de cocina, tablas de cortar y recipientes para reducir malos olores y facilitar la limpieza. En la ropa blanca, la recomendación es disolver dos cucharadas de la mezcla en agua caliente, dejar las prendas en remojo durante unos 30 minutos y después realizar el lavado habitual.

Otra aplicación consiste en desinfectar cepillos de dientes. Para ello, se aconseja sumergirlos durante unos diez minutos en una solución diluida y enjuagarlos bien antes de volver a utilizarlos.

Los expertos insisten en que la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato debe limitarse a solo usos cotidianos de limpieza y reducción de malos olores. También advierten que no sustituye productos especiales ni de aseo profesional

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