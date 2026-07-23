Trabajar medio tiempo tras jubilarte podría afectar tus pagos del Seguro Social

Conseguir un empleo de medio tiempo durante la jubilación puede ayudar a complementar los ingresos y mantener una rutina activa. Sin embargo, quienes comienzan a cobrar el Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación deben vigilar cuánto ganan, ya que una parte de sus beneficios podría ser retenida temporalmente.

Por qué algunos jubilados deciden seguir trabajando

El trabajo de medio tiempo se ha vuelto una opción frecuente entre las personas jubiladas.

El aumento en la esperanza de vida, los mayores costos de atención médica y la incertidumbre del mercado de valores han llevado a muchos adultos mayores a buscar fuentes adicionales de ingresos.

Trabajar algunas horas por semana puede servir para cubrir gastos cotidianos, reducir la necesidad de retirar dinero de las cuentas de jubilación o complementar ingresos fijos, como el Seguro Social y las pensiones.

Al mismo tiempo, permite conservar tiempo para viajar, convivir con la familia o dedicarse a actividades personales.

Las razones no siempre son exclusivamente económicas. Algunas personas valoran la rutina, la convivencia social y el sentido de propósito que ofrece un empleo.

Incluso un salario modesto puede aliviar el presupuesto de quienes no ahorraron lo suficiente o vieron disminuir el valor de sus inversiones.

Cómo funciona la prueba de ingresos del Seguro Social

El principal riesgo aparece cuando una persona solicita el Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación, conocida como FRA por sus siglas en inglés.

En ese caso, la Administración del Seguro Social aplica una prueba de ingresos y puede retener temporalmente una parte de los beneficios cuando las ganancias laborales superan ciertos límites.

En 2026, quienes todavía no alcancen la edad plena de jubilación pueden ganar hasta $24,480 sin que sus pagos se vean afectados.

Por cada $2 recibidos por encima de ese límite, el Seguro Social retendrá $1 de los beneficios.

Las reglas cambian durante el año en que la persona alcanza la edad plena de jubilación.

En ese periodo, el límite aumenta a $65,160 y la retención se reduce a $1 por cada $3 ganados sobre esa cantidad.

Esta segunda regla solo toma en cuenta los ingresos obtenidos antes del mes en que la persona cumple la edad plena de jubilación.

Una vez alcanzada esa edad, ya no existe un límite de ganancias que provoque la retención de los beneficios del Seguro Social.

Qué ingresos cuentan para calcular la retención

La prueba de ingresos no considera todas las entradas de dinero que recibe un jubilado.

Solo se toman en cuenta los salarios obtenidos mediante un empleo y las ganancias netas derivadas del trabajo por cuenta propia.

Los ingresos procedentes de inversiones, pensiones, retiros de cuentas de jubilación y ganancias de capital no reducen los beneficios bajo esta regla.

Conocer esta diferencia puede ayudar a diseñar una estrategia de ingresos complementarios sin activar una retención innecesaria.

El dinero retenido no se pierde para siempre

Una idea equivocada común es pensar que los beneficios retenidos desaparecen definitivamente.

En realidad, la Administración del Seguro Social vuelve a calcular el pago mensual cuando la persona alcanza la edad plena de jubilación.

Durante ese ajuste, la agencia toma en cuenta los meses en los que los pagos fueron retenidos debido a ingresos laborales superiores al límite.

Como resultado, el beneficio mensual futuro aumenta para compensar gradualmente las cantidades que no se entregaron anteriormente.

La recuperación no ocurre mediante un pago único y puede requerir varios años de cheques mensuales más altos para compensar por completo lo retenido.

Por ello, trabajar medio tiempo no necesariamente reduce para siempre el Seguro Social, pero sí puede disminuir temporalmente el dinero disponible antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

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