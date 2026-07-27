Cómo saber si calificas para obtener el pago máximo del Seguro Social al jubilarte

El Seguro Social puede entregar pagos de hasta $5,181 mensuales en 2026, pero alcanzar esa cantidad requiere mucho más que esperar hasta una edad determinada.

El cálculo depende de los ingresos acumulados durante la vida laboral, los años cotizados y el momento elegido para solicitar los beneficios.

El Seguro Social toma en cuenta 35 años de ingresos

La Administración del Seguro Social calcula la prestación de jubilación utilizando los 35 años en los que el trabajador obtuvo sus ingresos más altos.

Por esa razón, una persona necesita contar con al menos 35 años de historial laboral para aspirar al beneficio máximo.

Cuando alguien trabajó durante menos tiempo, la agencia suma ceros por cada año faltante al calcular el promedio, lo que reduce el pago mensual final.

Sin embargo, acumular 35 años de trabajo no es suficiente por sí solo.

Para recibir la cantidad más elevada, el trabajador también debe haber obtenido durante cada uno de esos años ingresos iguales o superiores al límite salarial sujeto al impuesto del Seguro Social.

Ese límite cambia anualmente para reflejar la evolución de los salarios en Estados Unidos. En 2026 se encuentra en $184,500.

Los ingresos obtenidos por encima de esa cantidad no están sujetos al impuesto del Seguro Social y tampoco aumentan el beneficio futuro.

Por lo tanto, para calificar al pago máximo de 2026, una persona tendría que haber alcanzado o superado el tope sujeto a impuestos correspondiente en al menos 35 años de su trayectoria profesional.

La edad para solicitar el beneficio cambia la cantidad

Aunque los beneficios de jubilación pueden solicitarse desde los 62 años, hacerlo a esa edad produce una reducción permanente en el pago mensual.

En 2026, el beneficio máximo disponible para alguien que empieza a cobrar a los 62 años es de $2,969 mensuales.

La edad plena de jubilación depende del año de nacimiento.

Para las personas nacidas en 1960 o después es de 67 años, mientras que quienes nacieron antes pueden alcanzarla algunos meses o años antes, según las reglas vigentes.

Una persona con el historial de ingresos necesario que espere hasta su edad plena de jubilación podría recibir un máximo de $4,152 mensuales en 2026.

Esperar hasta los 70 años permite alcanzar el máximo

El pago mensual más alto disponible en 2026 es de $5,181.

Para obtenerlo, el trabajador debe cumplir con el requisito de ingresos durante 35 años y posponer la solicitud del Seguro Social hasta los 70 años.

Después de alcanzar la edad plena de jubilación, los beneficios aumentan mediante créditos por jubilación retrasada.

Estos incrementos dejan de acumularse al llegar a los 70 años, por lo que esperar más allá de esa edad no eleva la prestación.

La diferencia frente al pago promedio es considerable.

En enero de 2026, el pago mensual promedio de jubilación era de $2,071, después de que el ajuste por costo de vida de 2.8% aumentara las prestaciones promedio en aproximadamente $56 mensuales.

Cómo consultar una estimación personalizada

Los trabajadores pueden revisar sus proyecciones mediante una cuenta personal de my Social Security.

La plataforma utiliza el historial oficial de ingresos y permite comparar cuánto recibirían al solicitar los beneficios a distintas edades.

La Administración del Seguro Social también ofrece una calculadora en línea en la que el usuario puede ingresar manualmente sus salarios.

La información permanece almacenada únicamente en la computadora durante la sesión y no se conecta directamente con la base de datos de ingresos de la agencia.

Además, existen herramientas para calcular la edad plena de jubilación, estimar beneficios para sobrevivientes y analizar situaciones especiales.

La cifra definitiva de cada persona dependerá de su historial salarial real y de la edad exacta en la que decida comenzar a cobrar.

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