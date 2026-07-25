EE.UU. registra un récord de 105.8 millones de personas fuera de la fuerza laboral; así afecta el empleo y los salarios

Estados Unidos registra un récord de 105.8 millones de personas fuera de la fuerza laboral, una cifra que supera los niveles alcanzados durante la Gran Recesión y la pandemia de COVID-19.

Aunque muchas de estas personas están jubiladas, estudian, cuidan a familiares o no buscan empleo, el crecimiento de este grupo implica desafíos para el mercado laboral, la economía y la sostenibilidad de programas como el Seguro Social, ya que hay menos adultos en edad productiva que generan riqueza, y no cotizan a la Seguridad Social.

Para millones de trabajadores, el fenómeno podría influir en la disponibilidad de mano de obra, la evolución de los salarios y las perspectivas de empleo en los próximos años, ya que aumenta la presión sobre quienes sí trabajan en un contexto de inflación reciente, automatización y cambios demográficos.

¿Qué significa estar fuera de la fuerza laboral?

Estar “fuera de la fuerza laboral” no es lo mismo que estar desempleado. Una persona desempleada está buscando trabajo activamente; quien está fuera de la fuerza laboral no tiene empleo ni lo busca de forma regular. Esta categoría incluye jubilados, estudiantes de tiempo completo, personas con discapacidad, cuidadores de niños o adultos mayores y quienes han dejado de buscar trabajo por desánimo.

La cifra de 105.8 millones refleja que una porción muy grande de la población en edad de trabajar no participa en el mercado laboral formal. Esta ausencia afecta cómo se financian las pensiones, la salud pública y otros programas, porque menos personas aportan vía impuestos, pero muy probablemente van a depender de esos apoyos.

Impacto en salarios y condiciones de trabajo

La idea de que hay menos personas buscando empleo hace pensar que es más fácil conseguir trabajo y negociar mejor sueldo, pero la realidad es más compleja. En sectores de baja remuneración, muchas empresas han optado por automatizar funciones, recortar puestos y ofrecer contratos más precarios. Esto se traduce en que, aunque haya vacantes, las condiciones no sean tan favorables como se esperaría.

En servicios y retail, se observa que menos empleados realizan más tareas, con turnos largos y menos beneficios. Para una madre trabajadora hispana que combina empleo con cuidado familiar, esto implica vivir con mayor estrés y dificultad para estudiar o capacitarse.

Hay algunos oficios especializados, como enfermería, transporte y construcción, donde la falta de personal sí ha impulsado bonos de contratación y aumentos de salario, pero no siempre son accesibles para quienes llevan años fuera del mercado laboral o enfrentan barreras de idioma y falta de documentación.

Más dependientes en casa, más presión sobre el bolsillo

Cuando un hogar tiene una o dos fuentes de ingreso y varios miembros fuera de la fuerza laboral, la presión sobre el presupuesto aumenta de manera considerable. Quien sí trabaja debe cubrir renta, comida, servicios, transporte y, muchas veces, gastos de salud de familiares que no tienen seguro médico ni un ingreso para cubrirlo.

Esto reduce el margen para ahorrar y aumenta el riesgo de recurrir a algún tipo de deuda con altos intereses para cubrir necesidades básicas. Además, si el trabajador principal pierde su empleo o tiene alguna reducción en sus ingresos, el impacto en todo el hogar puede ser inmediato y catastrófico, porque no hay otro salario que funcione como red de seguridad.

Además, hay muchas personas que están fuera de la fuerza laboral que realizan trabajo de cuidado no remunerado, como atender a hijos, personas enfermas o adultos mayores. Aunque son labores esenciales, no suman dinero al hogar, años cotizados ni derechos para jubilación.

Esto provoca que, al llegar a la vejez, tengan menos protección económica para ellos mismos.

¿Cómo puede afectar esta tendencia a tu futuro económico?

Un país con decenas de millones de personas fuera de la fuerza laboral enfrenta desafíos serios:

Hay menos trabajadores que coticen al sistema de Seguridad Social, lo que puede derivar en recortes futuros de beneficios

Mayor presión para financiar programas de salud pública, vivienda y asistencia alimentaria

Necesidad de asegurar que quienes sí trabajan tengan productividad y salarios suficientes para sostener el sistema

Para el trabajador común, esto significa que, aunque hoy tenga empleo, su futuro económico también depende de cuántas personas alrededor aportan al sistema y de cuántos años él mismo suma de trabajo formal. Si la tendencia de salir de la fuerza laboral sigue creciendo sin compensarse con mejores empleos, el país podría enfrentar una crisis en su sistema de jubilaciones y servicios básicos.

¿Qué puedes hacer si estás fuera de la fuerza laboral?

Muchas veces, la gente que está fuera de la fuerza laboral está condicionada por estudios, cuidar a un familiar o problemas de salud, pero conviene pensar en alternativas para cómo conectar esa etapa con su futuro laboral y financiero:

Buscar cursos cortos, capacitación en línea o certificaciones que mejoren tu perfil, incluso si no puedes trabajar tiempo completo

Explorar empleos flexibles, medio tiempo o remotos que permitan compatibilizar cuidado familiar con ingreso

Acercarte a organizaciones comunitarias que ofrecen asesoría laboral gratuita para revisar currículum, documentación y opciones de formación

Revisar cada año tu situación: cuántos meses llevas sin ingresos formales, qué habilidades podrías actualizar y qué tipo de empleo sería viable en tu caso

Cada año fuera de la fuerza laboral sin ingresos ni cotizaciones al Seguro Social reduce tu historial de aportaciones para retiro y puede dificultar conseguir un empleo estable en el futuro con buen salario.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la fuerza laboral en EE.UU.

¿Estar fuera de la fuerza laboral significa que no trabajo nada?

No siempre; puedes estudiar, cuidar familiares o trabajar de manera informal. Pero estadísticamente no cuentas como parte de la fuerza laboral porque no tienes empleo formal ni buscas uno activamente.

¿Es siempre negativo estar fuera de la fuerza laboral?

No en todos los casos. El problema surge cuando la salida se prolonga y no hay un plan de retorno ni estrategias para asegurar ingresos y derechos futuros.

¿Cómo afecta esto a mi jubilación y Seguridad Social?

Menos años de trabajo registrado y menos aportes derivan en menores beneficios al jubilarte. Sumar años cotizados, aunque sea con empleos parciales, ayuda a mejorar tu situación futura.

¿Qué puedo hacer si dejé de buscar empleo por desánimo?

Es recomendable buscar apoyo en servicios de empleo y organizaciones comunitarias. Un acompañamiento profesional puede ayudarte a identificar oportunidades que hoy no ves.

Conclusión

El récord de 105.8 millones de personas fuera de la fuerza laboral es un indicador de quién sostiene la economía y quién corre riesgo de quedar al margen de los beneficios de tener un empleo formal. Para las personas que están en edad de trabajar, entender esta realidad y tomar decisiones informadas sobre educación, capacitación y participación laboral puede ser tan importante para la estabilidad financiera como negociar un buen salario.

En un país con un costo de vida alto, permanecer demasiado tiempo fuera de la fuerza laboral sin plan ni preparación puede cerrar puertas. Reengancharse, aunque sea de forma gradual, y fortalecer tus habilidades es una manera concreta de proteger tu bolsillo y tu proyecto de vida.

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