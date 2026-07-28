Roberto Mancini vuelve para dirigir a Italia tras el caso Pirlo

Robert Mancini volverá a dirigir a la selección de Italia luego del polémico caso con Andrea Pirlo y su caída como director técnico de la Azzurra.

Además, Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la selección italiana en sustitución de Paolo Maldini, que ha dimitido al cargo 15 días después de su nombramiento.

“El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la Selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad”, ha declarado Malagò en una rueda de prensa tras el consejo federal de la FIGC.

Mancini estuvo como técnico de Italia desde 2018 hasta 2023. El técnico italiano no pudo llevar a la Azzurra a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero consiguió la Eurocopa 2020, último título de Italia.

En su primer ciclo con la selección italiana, Mancini terminó con récord de 39 victorias, 13 empates y 9 derrotas. Italia anotó 130 goles y recibió 49 tantos en 61 partidos bajo la era Mancini.

El entrenador de 61 años terminó su rol como entrenador de Italia luego de conseguir el tercer puesto en la UEFA Nations League de 2023. Luego estuvo encargado como Jefe de Equipo de las selecciones Sub-20 y Sub-21.

El dirigente italiano luego tomó a la selección de Arabia Saudí aunque solo por un año. Su último trabajo como entrenador fue con el Al Sadd de la Liga Saudí.

?? BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! ??



New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.



Mancini, back soon. ? pic.twitter.com/mxB4F7s3K0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Mancini llega tras la crisis del Caso Pirlo en Italia

Pirlo estaba listo para asumir como director técnico, pero se cayó el acuerdo tras conocerse su relación como embajador de una casa de apuestas en Rusia.

Malagò declaró que ni él ni Maldini conocían el trabajo de Pirlo como embajador de una casa de apuestas rusa pero subrayó que la decisión de excluirlo ha sido suya.

“La involución del candidato Pirlo obligó al que habla a no apoyarle. Simplemente por una cuestión de oportunidad. No hay más interpretaciones ni verdades (…) Asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de su elección”, alegó.

Sobre la marcha de Maldini y de su asesor, Leonardo, el presidente del ‘calcio’ ha reconocido que ambas partes han llegado a “la serena coincidencia de que sus caminos debían separarse”.

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