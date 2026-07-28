Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, renuncia legalmente al apellido de su padre

Suri, la hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, renunció a su apellido paterno en medio de la distancia con su famoso padre.

De acuerdo con reportes obtenidos por People y Page Six, la estudiante universitaria de 20 años cambió legalmente su nombre y ahora se llama Suri Noelle, usando el segundo nombre de su madre.

Suri, quien estudia en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, se registró para votar en el condado de Allegheny, Pensilvania, bajo el apellido de Noelle, según reportes. Las personas solo pueden registrarse para votar usando su nombre legal, lo que significa que Suri cambió legalmente su nombre.

Suri cambió su apellido paterno para su ceremonia de graduación en junio de 2024. En lugar de ser identificada como Suri Cruise, apareció como Suri Noelle.

Katie Holmes, Tom Cruise y Suri en 2007. Crédito: Kathy Willens | AP

Durante años se ha hablado del distanciamiento entre Suri y la estrella de “Mission Impossible”. Según reportes, padre e hija tendrían más de una década sin verse, aunque ninguno de los dos ha profundizado con respecto a este distanciamiento.

Tras la graduación de Suri, su madre Katie Holmes expresó lo orgullosa que se sintió de ella por este logro. La actriz también desmintió una información de Daily Mail que aseguraba que su hija había heredado un fondo fiduciario de Cruise y que solo podía acceder a él cuando cumpliera 18 años.

“Completamente falso”, escribió Holmes sobre una captura de pantalla del artículo. “Daily Mail, pueden dejar de inventar cosas. Basta”, agregó.

Tom Cruise no se ha pronunciado sobre la decisión de Suri de no usar su apellido. Sin embargo, durante los últimos años, el actor no ha hecho mención al distanciamiento con su única hija biológica.

Katie Holmes y Tom Cruise comenzaron su relación en 2005, cuando fueron vistos por primera vez juntos en Roma. En ese momento, Tom Cruise tenía 42 años y Katie Holmes tenía 26 años.

En abril de 2006 dieron la bienvenida a su hija Suri y en noviembre de ese año se casaron en una imponente boda en un castillo en Italia. Sin embargo, el matrimonio terminó en 2006 cuando ambos se divorciaron en un trámite que se resolvió rápidamente.

Tom Cruise tiene otros dos hijos, Isabella, de 31 años, y Connor, de 29, a quienes adoptó legalmente durante su matrimonio con la actriz Nicole Kidman y con quienes sí guarda relación.

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