Tom Cruise elogia “The Odyssey” de Christopher Nolan

El actor Tom Cruise se ha sumado a la promoción del estreno de “The Odyssey” este viernes y la promocionó a través de sus redes sociales. En la publicación agradeció al director Christopher Nolan y al resto del equipo.

Cruise asistió a un preestreno de la película y la vio como lo recomienda el director: en una sala IMAX de 70 mm. Hay que recordar que este tipo de salas solo las hay en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa y Francia.

En la publicación, escribió: “¡Guau! A Chris, Emma y a todo el brillante elenco y equipo. Gracias por una noche increíble en el cine. ¡Ya quiero volver a verla!”.

“The Odyssey” es una de las películas más esperadas del año y desde ya ha recibido buenas críticas por parte de los que han podido ir.

Para Cruise, el estreno de esta película significa mucho en su lucha por hacer que las personas vayan al cine, aunque no sea parte de la película y no haya trabajado nunca en proyectos de Nolan.

¿Qué se dice sobre “The Odyssey”?

Christopher Nolan promete convertir “The Odyssey” en el estreno más taquillero del año, como lo hizo en el 2023 con “Oppenheimer”. La película llega a las salas de cine de todo el mundo este 17 de julio, pero ya varios críticos han podido verla en estrenos especiales.

Para el jueves 16 de julio, las puntuaciones de la película en Rotten Tomatoes eran de entre el 97-98% de aprobación. Mientras tanto, los comentarios son divididos. Por ejemplo, “The Hollywood Reporter” señala que la película es irregular y no alcanza la solidez ni complejidad intelectual de “Oppenheimer”, la anterior película de Nolan.

Además de las reseñas oficiles hechas por medios de comunicación, también se tiene que destacar que en redes sociales se genraron comentarios negativos relacionados con el casting de la película.

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