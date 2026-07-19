Tom Cruise ofreció un emotivo discurso en la clausura de la final del Mundial 2026: “Esto es la grandeza”

Este domingo 19 de julio se jugó la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este magno evento deportivo reunió a una gran cantidad de artistas que participaron en la ceremonia de clausura y el show de medio tiempo de la final.

El actor Tom Cruise y el cantante británico Robbie Williams calentaron el ambiente antes del partido más importante del torneo.

El protagonista de “Mission Impossible” apareció en el estadio para ofrecer un emotivo discurso en el que resaltó el poder del fútbol como forma de unir naciones.

“Desde tres países anfitriones y desde todos los rincones del planeta, hemos sido testigos de la grandeza. Y hemos compartido momentos de alegría, momentos de esperanza, momentos que jamás olvidaremos”, comenzó diciendo Cruise en su discurso.

Cruise resaltó la manera en la que el fútbol es un lenguaje por sí mismo capaz de unir personas de todo el mundo. “El fútbol es un lenguaje que se habla sin palabras; una fuerza que une a las personas, que convierte a desconocidos en amigos y que nos recuerda todo lo que tenemos en común”.

El actor reconoció a todos los que han formado parte de la fiesta del fútbol, incluyendo a los aficionados y los voluntarios.

“Pero estas historias… estas historias nos pertenecen a todos y cada uno de nosotros. A cada nación, a cada jugador, a cada aficionado, a cada voluntario, a cada sueño que ha saltado al terreno de juego.”

Tom Cruise cerró su discurso con una invitación a vivir el fútbol y su grandeza. “Y ahora que nos reunimos para vivir el último capítulo, celebremos un torneo que ha unido al mundo. Celebrémonos los unos a los otros. Esto es fútbol. Y esto… esto es la grandeza”, finalizó Cruise.

Luego fue el turno de los cantantes Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes interpretaron juntos la canción “Desire”. El tenor estadounidense Christopher Macchio interpretó ‘America the Beautiful’ sobre una enorme lona desplegada por todo el césped con insignias de Nueva York.

Luego de los primeros 45 minutos de partido, se realizó el primer show de medio tiempo en la historia de una final del Mundial de Fútbol. Los protagonistas de este show fueron Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Gustavo Dudamel con las orquestas de Nueva York y de Venezuela.

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