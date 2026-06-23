Tom Cruise presenta el adelanto de su película “Digger” de la mano de Alejandro G. Iñárritu

Cuando de películas y personajes exitosos se habla, todos los que personificó Tom Cruise tomaron un gran significado en la audiencia y ahora innovará en una producción titulada “Digger”, presentando el primer adelanto este martes a través de la plataforma de X.

Con una carrera que va encaminada a las cinco décadas, Cruise quiere recordar todo el camino que ha recorrido para ser reconocido como una de las figuras más talentosas de Hollywood, lo que lo llevó a protagonizar diversas cintas que obtuvieron múltiples reconocimientos. La dirección de esta entrega quedó en manos del mexicano Alejandro González Iñárritu, el primer cineasta ingresado al Colegio Nacional azteca por todo lo que ha logrado en el orbe cinematográfico gracias a su creatividad.

Tom Cruise presenta el tráiler oficial de “Digger”

Con 63 años, el veterano actor y productor mostrará un ángulo retrospectivo de todo lo que fueron sus trabajos y las cosas que lo han marcado, sin que muchas personas tengan conocimientos de ello. “Digger” será estrenada en octubre en las salas de cine.

“Durante los últimos 46 años, ha sido un privilegio trabajar junto a innumerables artistas y equipos talentosos para crear estos personajes, historias y películas para todos ustedes. ¡Estoy deseando verlos en el cine! “Digger”. Solo en cines este octubre”, colocó Cruise como pie a las primeras imágenes de su producción personal.

El tráiler

Este tráiler se basa en mostrar distintas escenas de Tom en todas sus producciones, lo que deja en evidencia su gran capacidad actoral con la notable variedad de escenas y personajes con los que se le divisa.

For the last 46 years, it has been my privilege to work alongside countless talented artists and crews to create these characters, stories, and films for you all.



I'm looking forward to seeing you at the movies! DIGGER. Only in theaters this October. pic.twitter.com/pgQMYwhUci — Tom Cruise (@TomCruise) June 23, 2026

Desde momentos serios, de riesgo, de risas, de llanto y muchas emociones más; se observan en las imágenes con sus distintas interpretaciones.

En este primer tráiler se revela a un Tom Cruise transformado. Ataviado con las vestimentas de un sheriff, el actor luce un aspecto envejecido, caracterizado por arrugas marcadas y una cabellera completamente canosa.

La trama de “Digger”, cuyo estreno comercial está programado para el próximo 2 de octubre, sumerge al espectador en un universo de tintes distópicos y futuristas.

Alejandro González Iñárritu vuelve al cine después de cuatro años

Esta cinta marcará también el regreso al cine del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien por primera vez estará bajo la dirección de una película protagonizada por Tom Cruise.

La producción de Warner Bros, descrita como “una comedia de catastróficas proporciones”, marca el regreso de Iñárritu a la dirección cinematográfica por primera vez desde 2022 y respecto al cine en inglés, es la primera desde 2015.

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