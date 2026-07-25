Dos conductores de scooter murieron al chocar en Nueva York en días seguidos a plena luz

Dos personas conduciendo una patineta eléctrico de pie (scooter) murieron esta semana al chocar contra vehículos en Brooklyn (NYC) en un lapso de 40 horas, a plena luz del día.

El primer siniestro sucedió poco después de las 11 a.m. del martes, cuando Melba Jordan circulaba en su patineta hacia el norte por la Avenida Franklin en Crown Heights, y el conductor de un camión volquete Peterbilt modelo 2007, que viajaba en sentido contrario, la atropelló al girar a la derecha hacia Pacific St, según las autoridades.

Los servicios de emergencia trasladaron a la mujer de 45 años al Hospital Kings County en estado crítico, pero no pudieron salvarle la vida. El conductor del camión de 68 años permaneció en el lugar y no fue detenido.

Al día siguiente, alrededor de las 5:16 p.m. del miércoles, el joven Ajpop Walter murió atropellado por el conductor de una Toyota Sienna modelo 2012 mientras conducía su patinete eléctrico de pie.

La víctima circulaba en su scooter hacia el sur por 14th Ave. cuando el conductor del Toyota -un hombre de 56 años que viajaba en la misma dirección- lo embistió cerca de 77th St., en el barrio Dyker Heights, según las autoridades.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima de 20 años al Maimonides Medical Center, donde falleció ese mismo día. Walter vivía a unas cuatro manzanas del lugar donde perdió la vida, indicó la policía. El conductor del Toyota permaneció en el lugar de los hechos. No se realizaron detenciones, señaló Daily News.

Previamente este mes Ty Rodríguez, joven de 26 años, murió trágicamente cuando la moto que conducía chocó contra una barrera de seguridad en Washington Heights, Alto Manhattan (NYC). Además Jorge Palaquibay, ecuatoriano de 31 años, falleció cuando su motocicleta chocó contra un camión de carga en Queens (NYC), dejando tres niños huérfanos. El mes pasado dos niños murieron en accidentes de moto con pocos días de diferencia en Nueva York.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.