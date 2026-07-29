Newsom acusa a Trump de usar redadas migratorias como herramienta política

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump de utilizar los operativos migratorios en Los Ángeles con fines políticos, después de que salieran a la luz testimonios de agentes federales que describen una intervención organizada para coincidir con una conferencia de prensa del mandatario estatal.

Según las declaraciones presentadas ante un tribunal federal, el despliegue realizado el 14 de agosto cerca del Museo Nacional Japonés-Americano, en el centro de Los Ángeles, no respondió únicamente a objetivos de control migratorio, sino que buscaba atraer la atención de los medios durante un acto encabezado por Newsom y otros funcionarios demócratas para cuestionar las redadas contra inmigrantes.

Los testimonios fueron incorporados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) como parte de una demanda contra el Gobierno federal por los operativos migratorios. En ellos, varios agentes describen la acción como una “agenda política” y una “maniobra publicitaria”.

Uno de los relatos sostiene que el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, decidió trasladar un grupo de agentes hasta las inmediaciones del evento del gobernador para generar cobertura mediática.

“Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios… Bovino hizo un par de declaraciones; luego se marcharon y regresaron caminando al edificio (de ICE)”, señala uno de los testimonios.

“Maniobra publicitaria”

Los documentos también indican que varios agentes fueron retirados de otras operaciones de control migratorio para participar en ese despliegue.

“Nos retiraron (de los establecimientos de The Home Depot) y del lavado de autos para llevar a cabo esta maniobra publicitaria”, escribió uno de los agentes en un mensaje de texto incorporado a la demanda.

Durante aquel operativo, Bovino llegó al lugar acompañado por agentes armados con uniformes de camuflaje, cascos y máscaras, y declaró ante la prensa: “Estamos aquí para hacer de Los Ángeles un lugar más seguro; ya que no contamos con políticos que lo hagan, lo hacemos nosotros mismos”.

Tras conocerse el contenido de los testimonios, Newsom endureció sus críticas contra la Casa Blanca y calificó la actuación federal como “una táctica del manual de un dictador”.

“El gobierno federal nunca debe utilizarse como arma contra opositores políticos o sus familias. Esto constituye un abuso de poder, y todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, deberían estar profundamente preocupados”, afirmó el gobernador.

Newsom se ha consolidado como uno de los principales críticos de las políticas migratorias impulsadas por Trump y ha mantenido una confrontación constante con la Administración republicana por los operativos de inmigración ejecutados en California.

Con información de EFE.