Repartidor de Little Debbie es acusado de fraude por vender más de $17,000 en productos por su cuenta

Un antiguo repartidor de productos Little Debbie enfrenta varios cargos en Pensilvania después de que las autoridades lo acusaran de vender mercancía por efectivo en mercados y presentar facturas falsas para aparentar que los productos habían sido entregados a supermercados de su ruta.

La investigación comenzó tras una denuncia de su exempleador

El acusado fue identificado como James Powell, de 39 años y residente de Valley Grove, Virginia Occidental.

La investigación en su contra comenzó en mayo, cuando el Departamento de Policía de la ciudad de Washington recibió información de la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson sobre posibles delitos de robo y fraude.

Powell había trabajado para Stewart Snacks, LLC, una distribuidora ubicada en Richmond, Ohio.

Entre sus responsabilidades se encontraban ordenar, transportar, entregar, acomodar y supervisar productos Little Debbie en diferentes establecimientos comerciales del condado de Washington.

El propietario del negocio explicó a las autoridades que el sistema de distribución requería que los repartidores entregaran la mercancía y después presentaran las facturas correspondientes para que cada tienda realizara el pago.

Powell también recibía comisiones semanales calculadas de acuerdo con la cantidad de productos vendidos dentro del territorio que tenía asignado.

Vendía los productos en mercados de pulgas

De acuerdo con la investigación citada por CBS Pittsburgh, Powell presuntamente utilizaba el vehículo de reparto para vender productos Little Debbie directamente a personas que acudían a distintos mercados de pulgas.

Las ventas se realizaban en efectivo, pero posteriormente el repartidor habría presentado documentos falsos en los que señalaba que esos mismos productos habían sido entregados a supermercados incluidos en su ruta.

Las autoridades identificaron facturas presuntamente fraudulentas dirigidas a establecimientos como Walmart, Giant Eagle y Shop ’n Save.

Los documentos fueron presentados entre julio y septiembre de 2025 y sumaban más de $13,300.

Aunque la mercancía no habría llegado a los establecimientos señalados, las facturas hacían parecer que las entregas se habían realizado con normalidad.

Las comisiones elevaron la pérdida a más de $17,100

El supuesto esquema no solo habría permitido a Powell quedarse con el efectivo obtenido en los mercados de pulgas.

Como las entregas falsas aparecían registradas como ventas dentro de su territorio, también recibió más de $3,700 en comisiones.

Al combinar el valor de las facturas irregulares con el dinero pagado mediante esas comisiones, los investigadores calcularon que la pérdida total para la empresa superó los $17,100.

Yahoo señaló que Powell habría obtenido ingresos por dos vías: primero mediante la venta directa de los productos y después a través de las comisiones generadas por operaciones que, según la acusación, nunca se efectuaron en las tiendas señaladas.

Enfrenta varios cargos y será extraditado

Powell fue acusado de falsificación, robo mediante engaño, apropiación ilícita, prácticas comerciales engañosas o fraudulentas y alteración de registros o documentos de identificación.

El Departamento de Policía de la ciudad de Washington informó que fue detenido en Virginia Occidental.

Ahora deberá ser extraditado a Pensilvania para responder ante la justicia por los cargos relacionados con el supuesto fraude.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente que Powell haya presentado una declaración de culpabilidad o inocencia, ni que exista una resolución judicial definitiva.

Por ello, las acusaciones en su contra continúan pendientes de ser probadas en los tribunales.



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