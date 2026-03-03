Hombre en Florida usó sobres sazonadores para robar tarjetas en Target y enfrenta hasta 90 años de prisión

Un hombre del sur de Florida enfrenta un complejo proceso judicial tras ser acusado de ejecutar un esquema de fraude minorista organizado que, según las autoridades, le permitió robar miles de dólares en tarjetas coleccionables utilizando sobres sazonadores para tacos como distracción en las cajas de autoservicio de Target.

Keith Wallis, de 39 años y residente de Palm Beach, fue arrestado la semana pasada luego de que investigadores estatales lo vincularan con al menos 75 robos cometidos entre julio de 2025 y febrero de 2026 en distintas tiendas Target del estado, desde Miami hasta Orlando. El anuncio fue realizado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la investigación, Wallis ingresaba a las tiendas y tomaba varias cajas grandes de tarjetas coleccionables, un producto de alto valor y fácil reventa, junto con la misma cantidad de sobres sazonadores para tacos con un precio de 99 centavos cada uno. Posteriormente, se dirigía a la zona de autocobro, donde escaneaba y pagaba únicamente los sobres de condimento.

Las autoridades sostienen que el acusado se aprovechaba del sistema de autoservicio para aparentar una compra legítima, mientras salía del establecimiento con mercancía cuyo valor superaba ampliamente lo pagado. Esta modalidad, explicaron los investigadores, forma parte de una tendencia creciente de hurto organizado que explota fallas en los controles tecnológicos y en la supervisión de las cajas automáticas.

Según la oficina del fiscal general, las pérdidas directas para Target superan los $10,000. Sin embargo, el monto total generado por la reventa de las tarjetas habría sido mucho mayor.

Reventa en línea y casi $40,000 en ganancias

Las autoridades afirman que Wallis revendía las tarjetas robadas a través de eBay, donde habría obtenido cerca de $40,000 en ingresos. La fiscalía considera que esta actividad constituye no solo hurto organizado, sino también tráfico de propiedad robada y lavado de dinero.

En total, el hombre fue acusado de 2 cargos de robo organizado en comercios (felonía), 3 cargos de tráfico de bienes robados (felonía) y un cargo de lavado de dinero (felonía). De ser hallado culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 90 años de prisión en el Departamento de Correcciones de Florida, de acuerdo con el comunicado oficial.

La investigación, no obstante, continúa abierta. Las autoridades indicaron que existen indicios de que el sospechoso pudo haber cometido robos adicionales en establecimientos de Walmart y Publix, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales relacionados con esas cadenas.

Un mensaje contra el robo organizado

El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, subrayó que el arresto busca enviar un mensaje claro contra este tipo de delitos. “Este arresto envía un mensaje contundente de que el hurto organizado en comercios, sin importar cuán coordinado o extendido sea, será investigado y procesado agresivamente”, declaró en un comunicado. “Quienes obtienen ganancias robando en nuestras comunidades rendirán cuentas”.

Por su parte, el fiscal general Uthmeier destacó que el combate al hurto organizado es una prioridad estatal y vinculó la política de seguridad con el desempeño económico de Florida. En su declaración, sostuvo que este tipo de esquemas “aumenta los precios para los consumidores” y que el estado no tolerará prácticas que afecten el bolsillo de las familias.

Expertos en comercio minorista coinciden en que el robo organizado se ha convertido en una preocupación creciente para grandes cadenas en todo el país. El uso de cajas de autoservicio, si bien agiliza la experiencia de compra y reduce costos operativos, también ha abierto nuevas oportunidades para quienes buscan manipular el sistema.

Impacto para consumidores y minoristas

Para los consumidores, este tipo de delitos puede tener consecuencias indirectas. Las pérdidas acumuladas por robos suelen trasladarse a los precios finales de los productos, afectando a compradores que nada tienen que ver con los hechos. Además, las cadenas pueden responder reforzando controles, limitando el acceso a ciertos artículos o incluso reduciendo el uso de cajas automáticas, lo que impacta la experiencia de compra.

En Nueva York y otros estados del noreste, el debate sobre el hurto organizado también ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en grandes ciudades donde los comercios denuncian pérdidas millonarias. Aunque el caso de Florida destaca por su método inusual (sobres sazonadores como “coartada” de pago), las autoridades advierten que los esquemas son cada vez más sofisticados y coordinados.

Las tarjetas coleccionables, en particular, se han convertido en un objetivo frecuente debido a su alto valor en el mercado secundario y la facilidad para revenderlas en línea sin levantar sospechas inmediatas. Plataformas digitales permiten llegar a compradores en todo el país, lo que complica el rastreo de los artículos robados.

Mientras el proceso judicial avanza, Wallis deberá comparecer ante la corte para responder a las acusaciones. La fiscalía sostiene que cuenta con evidencia suficiente para demostrar un patrón reiterado de conducta delictiva a lo largo de varios meses.

