Exesposa de congresista republicano de Ohio lo acusa de apuntarle con una pistola

La exesposa del congresista republicano Max Miller, Emily Moreno, lo acusó en documentos judiciales de haberla amenazado con una pistola y de someterla a episodios de violencia física que, según su denuncia, incluyeron quemaduras, una fractura de clavícula y lesiones en un hombro.

Moreno, hija del también republicano Bernie Moreno, sostiene que Miller llegó a colocarle un arma en la cabeza. También afirma que en otro episodio le arrojó agua caliente, provocándole quemaduras en el pecho y el estómago.

La denuncia incluye además un episodio que involucra a la hija de la pareja. Según los documentos judiciales, la menor llegó a decirle a su madre: “Papá te va a matar”.

Miller, que representa a Ohio y cumple su segundo mandato en la Cámara de Representantes, rechaza las acusaciones. El congresista sostiene que su exesposa miente y la ha acusado públicamente de acosarlo y de padecer un trastorno bipolar sin tratar.

La disputa entre ambos ha dejado de ser únicamente un enfrentamiento judicial y amenaza ahora con convertirse en un problema electoral para los republicanos. El escaño de Miller era considerado previamente seguro para el partido de cara a las elecciones de medio mandato.

Los demócratas, que tenían pocas expectativas de competir por el puesto, han comenzado a ver una oportunidad a raíz del escándalo. En el Partido Republicano, mientras tanto, crece la preocupación sobre las consecuencias que las acusaciones puedan tener en una contienda que antes parecía poco disputada.

Presión para los republicanos

La presión aumenta además por los plazos electorales. Los republicanos podrían valorar un cambio de candidato antes del 5 de agosto, fecha límite establecida por la ley para elegir al aspirante que competirá por el escaño.

Miller llegó al Congreso con una carrera política impulsada, entre otros factores, por su cercanía con el presidente Donald Trump. Ahora, las acusaciones de su exesposa han colocado su candidatura bajo un escrutinio que trasciende el proceso judicial.

El caso se suma a otras controversias que han involucrado recientemente a congresistas estadounidenses. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes investiga al republicano Cory Mills por acusaciones relacionadas con amenazas de divulgar imágenes íntimas sin consentimiento y al también republicano Chuck Edwards por denuncias de acoso sexual en su oficina.

En el Partido Demócrata, el congresista Eric Swalwell renunció en abril a su escaño tras enfrentar acusaciones de agresión sexual y conducta sexual inapropiada.

Con información de EFE.

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