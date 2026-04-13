Investigan a congresista demócrata Eric Swalwell por presunta conducta sexual inapropiada

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una investigación para determinar si el congresista demócrata Eric Swalwell incurrió en conducta sexual inapropiada hacia una empleada que trabajaba bajo su supervisión, informó la agencia Associated Press.

La revisión se anunció un día después de que Swalwell suspendiera su campaña para gobernador de California, tras la difusión de acusaciones que él ha negado públicamente.

“Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han formulado, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, señaló en redes sociales.

I am suspending my campaign for Governor.



To my family, staff, friends, and supporters, I am deeply sorry for mistakes in judgment I’ve made in my past.



I will fight the serious, false allegations that have been made — but that’s my fight, not a campaign’s. — Eric Swalwell (@ericswalwell) April 13, 2026

Las denuncias fueron publicadas inicialmente por el San Francisco Chronicle y luego por CNN.

Según esos reportes, una mujer afirmó que el legislador la agredió sexualmente en dos ocasiones, en 2019, cuando trabajaba para él, y en 2024, tras un evento benéfico.

De acuerdo con su testimonio, en ambos casos se encontraba en estado de ebriedad y no podía dar su consentimiento. La mujer dijo que no acudió a la policía por temor a que no le creyeran.

El Comité de Ética aclaró que la apertura de la investigación no implica que se haya cometido una infracción, pero su intervención podría retrasar decisiones inmediatas dentro del Congreso sobre el futuro del legislador.

Legisladores exigen la renuncia de Eric Swalwell

En paralelo, legisladores de ambos partidos han pedido su renuncia e incluso se ha planteado la posibilidad de someter a votación su expulsión de la Cámara de Representantes, aunque hasta ahora no se ha fijado una fecha.

La congresista republicana Anna Paulina Luna anunció que impulsará una moción para iniciar ese proceso. Sin embargo, esa medida podría derivar en acciones similares contra otros legisladores, como el republicano Tony Gonzales, quien admitió haber mantenido una relación con una exempleada.

La demócrata Pramila Jayapal afirmó que tanto Swalwell como Gonzales deberían dimitir, mientras que el republicano Byron Donalds indicó que votaría a favor de la expulsión de ambos si el caso llega al pleno.

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