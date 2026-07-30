Karol G anuncia nuevo álbum en plena gira por Estados Unidos

La cantante colombiana Karol G se prepara para una nueva etapa al mismo tiempo que ha comenzado una gira mundial. Este miércoles, anunció que el próximo 8 de agosto publicará su nuevo álbum, el cual tituló “No me arrepiento de sentir tanto”.

Con el anuncio de la fecha de lanzamiento, Karol G también compartió una primera imagen promocional. Se puede ver a la colombiana vistiendo un brasier y pantalón de color negro; esa imagen está bañada de un monocromo azul-cian, con un fondo liso que contrasta con su silueta en tonos más oscuros.

“No me arrepiento de sentir tanto” se convertirá en el sexto álbum de la cantante colombiana, quien será reconocida el año que viene con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Antes de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, Karol G también aprovechó el inicio de su “Viajando por el mundo Tropitour” en Chicago, Estados Unidos, para sacar un primer sencillo, titulado “Matadora”.

La gira, que comenzó hace apenas una semana, tiene varias fechas programadas entre Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Esos shows están marcados por la estética de su álbum anterior, “Tropicoqueta”, el cual publicó en el 2025.

Con “No me arrepiento de sentir tanto” Karol G estaría dispuesta a igualar o superar el éxito que tuvo su cuarto álbum, “Mañana será bonito”, el que sacó en el 2023 y se reconoció como el primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos.

Con ese álbum, la cantante colombiana también logró hacer una gira de conciertos que hizo historia y que es una de las más lucrativas entre los artistas latinos.

Sigue leyendo:

• Conoce el setlist de Karol G durante su gira en Estados Unidos

• Karol G le juega una fuerte broma a Becky G por llamada

• Karol G cuenta la reflexión que le dejó su ruptura con Feid