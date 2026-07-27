Conoce el setlist de Karol G durante su gira en Estados Unidos

El viernes 24 de junio, Karol G comenzó su “Viajando por el mundo Tropitour” por Estados Unidos. El primer show fue en el Soldier Field de Chicago y gracias a reseñas de este día se tiene una idea de lo que ofrece la colombiana en esta nueva gira.

Hay que recordar que Karol G tiene programados 65 conciertos entre Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. 24 de esos 65 son en Estados Unidos, y las últimas fechas del tour están pautadas para el 2027.

En la reseña hecha por la revista especializada en música, “Rolling Stone”, se asegura que el show es “una celebración no solo de la influencia de Karol, sino de la cultura que une a millones”. El setlist no incluye solo canciones de “Tropicoqueta”, álbum que publicó el año pasado, sino que también interpreta varios de los grandes éxitos de su carrera.

Además, la cantante colombiana aprovechó el inicio del tour en Estados Unidos para estrenar la canción “MATADORA”, una canción que “Billboard” describe como “un sonido de perreo contundente y una letra que reivindica su sensualidad sin complejos”.

¿Qué canciones incluyó Karol G en el setlist?

La canción con la que comienza el espectáculo es “Latina Foreva”, la cual sí forma parte de “Tropicoqueta”, y significa un homenaje a la mujer latina.

El setlist continúa con “Un gatito me llamó”, “Oki Doki / Ta OK”, “Qlona”, “El Makinon”, “S91”, “Tropicoqueta”, “Papasito”; “Ese hombre es malo”, “200 Copas”, “MAMIII”, “Ivonny Bonita”, “Pineapple”, “A Su Boca La Amo”, “Gatúbela”, “Rompe”, “Amargura”, “Tu Perfume”, “Dile Luna”, “Bandida Entrenada”, “Ojos Ferrari”, “Una noche en Medellín”, “TQG”, “A Ella”, “X Si Volvemos”; “Amiga mía”, “Provenza”, “Bichota”, “Tusa”, “Milagros”, “Coleccionando heridas” y “Si antes te hubiera conocido”.

El cierre del concierto lo hace con la canción “Viajando por el mundo”, la cual es parte del álbum “Tropicoqueta” y que grabó junto con el cantautor francoespañol Manu Chao.

Las interpretaciones de estas canciones están acompañadas de un escenario llamativo. “Rolling Stone”, describe: “Karol y su compañía de no menos de 20 bailarines ofrecieron una producción ambiciosa, emotiva y llena de orgullo en un escenario gigantesco que recreaba la ladera de la sierra y la selva amazónica colombianas“.

El escenario de Karol G ha sido alabado en reseñas del concierto. Crédito: Rob Grabowski | AP

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