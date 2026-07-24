Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Este jueves 23 de julio, se compartió la lista de personalidades que serán reconocidas con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entre las estrellas de la música que fueron seleccionadas destaca la colombiana Karol G, quien está a punto de comenzar su gira por Estados Unidos.

Karol G se convertirá en la tercera colombiana en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; antes de ella, la recibieron Shakira, en el 2011, y Sofía Vergara, en el 2015.

Entre la lista anunciada recientemente, hay un grupo de músicos además de Karol G. Ellos son: David Guetta, The Ramones, Grandmaster Flash y el fallecido Waylon Jennings.

Por otro lado, el actor chileno Pedro Pascal también recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2027. En los últimos años, el actor latino ha resaltado en la industria del cine, especialmente por proyectos televisivos como “The Last of Us” y “The Mandalorian”.

Aunque es una larga lista, otra de las figuras que ha llamado la atención es Kate Hudson, quien recibirá su estrella justo 10 años después de que lo hicieran su madre Goldie Hawn y su padrastro, Kurt Russell. Esta noticia se la lleva Hudson el mismo año en que recibió su primera nominación a los Premios Oscar por su trabajo en “Song Sung Blue”.

En un comunicado, firmado por Peter Roth, ex CEO de Warner Bros. Television y presidente del comité de selección del Paseo de la Fama, se explica: “Estos individuos extraordinarios han dejado un impacto duradero en las audiencias de todo el mundo a través de su talento, creatividad y dedicación a su oficio. Nos sentimos honrados de reconocer sus notables contribuciones y esperamos celebrarlos mientras toman su lugar en la historia de Hollywood”.

Por ahora, solo se sabe que estas personas recibirán su estrella durante el 2027, pero aún no se han revelado las fechas exactas de cada ceremonia.

Lista completa de personas que recibirán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Karol G

David Guetta

Waylon Jennings

Ramones

Grandmaster Flash

Marc Shaiman

Sia

Smashing Pumpkins

Linkin Park

Lil Wayne

Cheech & Chong

Idris Elba

Sam Elliott

Elle Fanning y Dakota Fanning

Kate Hudson

Delroy Lindo

Sam Rockwell

Ted Sarandos

David Alan Grier

Lisa Kudrow

Bill Lawrence

Pedro Pascal

Adam Scott

Jeff Probst

Keke Palmer

Raven-Symoné

Jo Koy

Nicole Scherzinger

Roberto Bolle

Charlamagne tha God

Jimmy Johnson

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