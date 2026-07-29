Jugador de lotería gana dos grandes premios en una sola semana

Un hombre de Ohio vivió una racha de suerte extraordinaria al ganar dos premios importantes de lotería durante la misma semana. Primero obtuvo un premio con valor total de $1 millón y, días después, volvió a intentarlo y consiguió otros $25,000.

Su primer boleto le dio un premio de $1 millón

El ganador, residente de Toledo y cuya identidad no fue revelada, compró un boleto raspadito del juego $50 Millionaire Blowout en la tienda Mike’s Corner Store, un establecimiento ubicado sobre la calle Key Street, en esa misma ciudad.

Al raspar el boleto, descubrió que había ganado un premio de $40,000 anuales durante 25 años. En total, esa modalidad de pago representaba $1 millón.

De acuerdo con UPI, el jugador quedó sorprendido al comprobar que su boleto contenía uno de los premios principales del juego.

Sin embargo, en lugar de recibir los pagos anuales durante 25 años, decidió elegir la alternativa de cobro inmediato.

El hombre aceptó un pago único de $500,000. Después de las retenciones fiscales correspondientes, recibió una cantidad neta de $366,250.

La buena suerte continuó días después

El primer premio hizo que el residente de Toledo se sintiera especialmente afortunado, por lo que decidió comprar otro boleto raspadito más tarde durante la misma semana.

Su decisión volvió a dar resultados. El segundo boleto le otorgó un premio de $25,000, convirtiéndolo en ganador por segunda ocasión en cuestión de días.

En este caso, después de descontar los impuestos, el hombre recibió $18,312.50.

Si se combinan las cantidades netas obtenidas mediante los dos premios, el jugador terminó llevándose $384,562.50 después de impuestos.

Antes de las retenciones, los pagos inmediatos sumaron $525,000.

Aunque el valor nominal del primer premio era de $1 millón, esa cifra únicamente habría sido entregada de manera completa mediante pagos de $40,000 cada año durante 25 años.

El ganador ya decidió cómo utilizará el dinero

El hombre explicó a funcionarios de la Lotería de Ohio que sus premios le permitirán realizar varios planes personales y familiares.

Entre sus prioridades se encuentra extender unas vacaciones que ya tenía programadas.

También pretende comprar un vehículo nuevo, compartir una parte del dinero con sus hijos y aumentar sus ahorros.



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