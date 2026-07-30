Regreso a clases será más caro: familias gastarán cerca de $4,000 por estudiante

El próximo ciclo escolar representará un mayor desafío para el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos. Un nuevo análisis revela que los útiles escolares, los alimentos para el almuerzo y otros gastos relacionados con el regreso a clases registrarán incrementos frente al año pasado, elevando el costo total por estudiante a cerca de $4,000.

Útiles y almuerzos registran importantes aumentos

De acuerdo con un análisis elaborado por The Century Foundation y Groundwork Collaborative, citado por CBS News, el costo de una canasta típica de artículos escolares aumentó casi 8% respecto a 2025.

El estudio considera productos básicos como cuadernos, loncheras y tarjetas para apuntes, además de los alimentos que los estudiantes llevan diariamente a la escuela.

En el caso de los almuerzos preparados en casa, el incremento es aún mayor. El costo promedio de un lunch escolar subió 11% en comparación con el año anterior.

En total, las familias gastarán alrededor de $4,000 por estudiante durante este ciclo escolar.

De esa cantidad, aproximadamente $175 corresponderán a útiles escolares, mientras que cerca de $3,800 se destinarán a la preparación de almuerzos durante el año académico.

Algunos productos aumentaron hasta 48%

El estudio muestra que varios artículos indispensables registraron incrementos de dos dígitos.

Entre los útiles escolares destacan:

-Lonchera: $18.91, un aumento de 27%.

-Cuaderno de una materia: $4.92, con un incremento de 23%.

-Tarjetas de apuntes (index cards): $3.86, 22% más caras.

-Barras de pegamento: $7.68, con un aumento de 7.6%.

También subieron significativamente diversos alimentos utilizados para preparar los almuerzos escolares:

-Arándanos: $4.89, un incremento de 48%.

-Pan para sándwich: $4.36, 22% más caro.

-Jugo de manzana: $4.14, con un aumento de 20%.

-Galletas de animales: $6.49, un incremento de 15.7%.

Aranceles y combustible impulsan los precios

Según el análisis, uno de los principales factores detrás del aumento son los aranceles aplicados a productos importados.

Muchos de los artículos utilizados en las escuelas, como plumas, marcadores, cuadernos, carpetas y pegamentos, se fabrican fuera de Estados Unidos, por lo que el incremento en los impuestos a las importaciones terminó reflejándose en el precio final para los consumidores.

Al mismo tiempo, el aumento en los costos de la energía también ha impactado a los fabricantes.

CBS News recordó que Newell Brands, empresa propietaria de marcas como Sharpie y Elmer’s, anunció previamente incrementos de precios para compensar el mayor costo de los aranceles.

Por su parte, Logitech informó en mayo que también elevaría los precios de varios de sus productos electrónicos en Estados Unidos debido al impacto de los nuevos gravámenes.

Acco Brands, propietaria de marcas como Mead, Five Star y Trapper Keeper, explicó además que el aumento en los precios del petróleo derivado del conflicto entre Irán y otros acontecimientos en Medio Oriente elevó sus costos de producción, lo que terminó trasladándose al consumidor.

Más familias recurrirán a deudas y recortes

El incremento de precios ya está modificando la forma en que muchas familias planean afrontar el regreso a clases.

Una encuesta de Credit Karma realizada entre más de 1,000 padres encontró que 45% espera endeudarse para cubrir los gastos escolares.

Además, Deloitte reportó que la mitad de las familias planea reducir otros gastos del hogar para poder comprar los artículos necesarios para sus hijos.

Lindsay Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative, señaló a CBS News que es el regreso a clases es el segundo evento de compras más grande del año después de Navidad, y las familias enfrentarán muchas dificultades durante este ciclo escolar.

También explicó: “Los precios más altos de la gasolina se han trasladado a los alimentos y la ropa, y los aranceles también están afectando fuertemente estos artículos, porque la mayoría de los útiles escolares no se fabrican en Estados Unidos; son importados”.

Sobre la respuesta de los hogares, Owens añadió: “Los padres hacen todo lo posible para que sus hijos lleguen a la escuela con lo esencial, por lo que no sorprende que estén reduciendo otros gastos para asegurarse de que tengan lo que necesitan”.



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