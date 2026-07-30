Subway regalará sándwiches de 30 centímetros, así puedes obtener el tuyo

Subway lanzó una promoción especial para algunos integrantes de su programa de recompensas, quienes podrán obtener un sándwich de 30 centímetros sin costo adicional al comprar otro.

La oferta estará disponible por tiempo limitado y deberá activarse desde la aplicación o la cuenta digital del cliente.

La promoción estará vigente hasta el 18 de agosto

De acuerdo con Parade, los miembros elegibles de Subway Sub Club recibieron un cupón de compra uno y obtén otro gratis, conocido como BOGO, que podrá utilizarse hasta el 18 de agosto.

La promoción permite comprar un sándwich de 30 centímetros y recibir un segundo producto del mismo tamaño, de precio igual o menor, sin costo.

Sin embargo, la cadena advierte que algunos ingredientes premium, modificaciones especiales o complementos adicionales podrían generar cargos.

La oferta no está disponible automáticamente para todos los consumidores, por lo que cada usuario deberá revisar si fue incluida en su cuenta.

Así puedes comprobar si recibiste el cupón

Para saber si la promoción está disponible, los clientes deben abrir la aplicación oficial de Subway o iniciar sesión en su cuenta de Subway Sub Club.

Si el cupón aparece dentro de la sección de ofertas o recompensas, podrá utilizarse al realizar una compra elegible antes de la fecha límite.

El cliente deberá seleccionar un sándwich de 30 centímetros y agregar otro de precio igual o inferior para que se aplique el descuento correspondiente.

Quienes todavía no formen parte del programa pueden registrarse sin costo mediante la app de Subway, disponible en App Store y Google Play, o directamente en el sitio web de la compañía.

No obstante, Parade no precisó si los nuevos miembros recibirán automáticamente la promoción, ya que el cupón está dirigido únicamente a cuentas elegibles.

Subway también ofrece un menú con opciones menores a $5

Los clientes que no encuentren el cupón BOGO todavía pueden acceder a otras promociones.

A principios de 2026, Subway presentó su primer Fresh Value Menu, compuesto por 15 opciones de alimentos con precios inferiores a $5.

El menú está dividido en tres categorías. La primera es Deli Faves, con precios desde $3.99 e incluye sándwiches de 15 centímetros que pueden personalizarse.

Entre las opciones se encuentran Spicy Pepperoni, Ham & Salami, B.L.T. clásico y Cold Cut Combo.

La segunda categoría corresponde a los Protein Pockets, también disponibles desde $3.99.

Estos productos fueron diseñados como una opción rápida para llevar y contienen al menos 20 gramos de proteína y menos de 500 calorías por porción.

La tercera alternativa es el Sub of the Day, cuyo precio ronda los $4.99.

El programa incluye siete sándwiches diferentes de 15 centímetros, que van rotando según el día de la semana.

La oferta dependerá de la cuenta de cada cliente

Aunque la promoción concluye el 18 de agosto, Subway no informó cuántos miembros fueron seleccionados ni cuáles fueron los criterios utilizados para distribuir los cupones.

Por esa razón, los consumidores interesados deberán consultar directamente la app o su perfil digital.

Si la oferta está activa, podrán recibir el segundo sándwich de 30 centímetros sin costo, siempre que su precio sea igual o menor al del producto comprado y no incluya cargos adicionales por ingredientes especiales.

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